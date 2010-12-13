Göktaşı yağmuru bu gece

T24 - Gökyüzünde yılın en büyük görsel şöleni olarak nitelendirilen 'İkizler Göktaşı Yağmuru', 13 ve 14 Aralık tarihlerinde zirveye ulaşacak. Saatte, 120'ye yakın göktaşı dünyaya düşecek.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin 2010 yılı gök olayları yıllığında açıklanan 'İkizler Göktaşı Yağmuru', 7 Aralık'ta başladı ve 17 Aralık'a kadar sürecek. 13-14 Aralık tarihlerinde zirveye ulaşacak olan şölende, 1 saatte 120 göktaşı dünyaya düşecek. Atmosfere İkizler Takımyıldızı bölgesinden geldiği için 'İkizler Göktaşı Yağmuru' olarak adlandırılan bu şölende, gökteki cisimlerin hareketi diğer göktaşı yağmurlarına göre daha yavaş olacağı için rahatlıkla izlenebilecekler. Sayılarının fazla olmasının yanı sıra, çok renkli olmaları nedeniyle de en yüksek seyir zevkine hitap edecek olan göktaşı yağmuru, 13-14 Aralık tarihlerinde gece yarısından itibaren ışığın en az ve havanın açık olduğu bölgelerde görülebilecek.

Seyir sırasında teleskop ya da dürbün kullanılmaması gerektiği uyarısında bulunan uzmanlar, yağmurun çıplak gözle izlenmesi tavsiyesinde bulundu. Beyaz, sarı, kırmızı, yeşil ve mavi renklerden oluşan göktaşı şöleninin saat 22.00 sıralarında başlayacağını belirten uzmanlar, saat 02.00 gibi en yoğun seviyeye ulaşacağını bildirdiler.



