-GÖKTAŞ: "51 NUMARALI DVD BANA AİT DEĞİL" İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davası, tutuklu sanık emekli albay avukat Mustafa Levent Göktaş'ın savunmasıyla sürüyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasına devam eden Göktaş, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün orijinali kırılmış, imajı birebir alınmamış DVD'nin bir kopyasını mahkemeye göndermesinin ardından bilirkişi incelemesinin yapıldığını söyledi. Bilirkişinin raporuna göre, 51 numaralı DVD'nin emniyetten yollanan kopyasının 31 Aralık 2008'de saat 17.40'da ''Nero Burning Rom'' adlı programla oluşturulduğunun belirtildiğini hatırlatan Göktaş, kendi bürosunda ise 7 Ocak 2009'da arama yapıldığını ve DVD'nin bulunduğunu kaydetti. Bilirkişi raporunun bu kopyanın orijinal DVD'nin ortaya çıkmasından 1 hafta önce üretildiğini gösterdiğini ifade eden Göktaş, ''Bu durum, 51 numaralı DVD'nin bana ait olmadığı, bunun kötü niyetli kişi ya da kişilerce sırf hakkımda suç yaratmak, delil üretmek ve beni tutuklatmak maksadıyla büromuza konulduğuyla ilgili savunmalarımın doğru olduğuna delalet etmektedir'' dedi. DVD'nin içeriğinde yer aldığı iddia edilen ve hiç görmediği dokümanları da kabul etmesinin ve bu konularda açıklama yapmasının mümkün olmadığını belirten Göktaş, şöyle devam etti: ''Ancak 07 Ocak 2009'dan bugüne kadar bu DVD ile ilgili olarak gerek ben ve benim üzerimden kahraman Özel Kuvvetler Komutanlığı ile kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini, gerekse çok kıymetli eşim ve onun üzerinden kahraman yargıyı ve kahraman hakim ve savcıları hedef alan, yanlı basın ve yanlı TV kanallarının seviyesiz, ahlaksız, yalan, yanlış, habercilikten çok karalamaya yönelik yazı ve haberleri, beni, ailemi, silah arkadaşlarımı, gazi arkadaşlarımı, şehit arkadaşlarımı ve ailelerini, komutanlarımı, hakim ve savcı arkadaşlarımı, Yargıtayı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını fazlasıyla üzdüğü için polise ait bu kopya DVD içeriğinde yer aldığı iddia edilen bazı dokümanlarla ilgili açıklamalarda bulunmak istiyorum.'' Göktaş, telefon ses kayıtları ve baz verileri ile emniyetin kopyasını gönderdiği DVD'de yer alan dosyaların oluşturulma tarihleri ve saatlerini karşılaştırdı. Bu kopya içindeki ''Yargıtay.doc'' isimli dosyanın en son gözden geçirildiği ve DVD'nin oluşturulduğu 31 Aralık 2008 saat 16.14'ün yılbaşı akşamı olduğunu ifade eden Göktaş, telefon görüşme ses kayıtları ve baz istasyonu verilerine göre o tarihte arkadaşının Ankara'da Çetin Emeç Bulvarı'ndaki bürosunda verdiği yılbaşı davetine katılmak üzere yolda seyir halinde olduğunu söyledi. Kopya DVD'nin oluşturulma saati olan saat 17.40 ve civarında bir yandan yılbaşı davetine icabet ettiğini, diğer yandan da avukatlığını yaptığı inşaat firmasının sorunuyla ilgili telefon görüşmesi yaptığını belirten Göktaş, ''Yargıtay doc'' adlı dokümanın oluşturulma tarihi olan 28 Aralık 2008 saat 18.10'da da kendisinin eşiyle birlikte Ankara Zirvekent'te bulunan bir alışveriş merkezinde olduğunu kaydetti. ''İkinci Paket İnsansız Hava Aracı Projesi'' isimli dokümanın oluşturulma tarihinde de İzmir'de havaalanında Ankara'ya gidecek uçağa binmek üzere bekleme yerinde olduğunu söyleyen Göktaş, ''İstihbarat Sınıfına Müracaat Eden Personelden Seçilen İsimler'' adlı dokümanın oluşturulma tarih ve saatte ise Ankara-Kayseri yolunda Pınarbaşı Açık Cezaevine gitmek üzere yolda seyir halinde bulunduğunu bildirdi. -IĞSIZ'IN OĞLUYLA İLGİLİ RESİMLER- Yine DVD'ye ait bilirkişi raporunun 509. sayfasında yer alan ''Orgeneral Hasan Iğsız'ın oğlu Hakan Iğsız ve dostunun internette dolaşan resimleri'' isimli dokümanın oluşturulma tarihinin 10 Aralık 2008 ve saat 08.54 olduğunu ifade eden Göktaş, bu tarih ve saat grubunun Kurban Bayramı'nın 3. gününe denk geldiğini söyledi. Göktaş, eşiyle yaptığı telefon görüşme kayıtlarına göre, bu dokümanın oluşturulma saatinde Kayseri-Pınarbaşı Açık Cezaevinden gelen Hasan Haydar isimli müvekkili ve ailesiyle görüşme halinde olduğunu, yine aynı saat grubunda şehit mezarıyla ilgili olarak şehit eşiyle görüşme yaptığını kaydederek, ''Kurban Bayramı'nın 3. günü hem müvekkil ve ailesiyle yüz yüze görüşme yaparken hem de şehit eşiyle şehit kabriyle ilgili konuştuğum saat grubunda böyle çok kıymetli bir komutanımızın oğluyla ilgili ahlaksız içerikli bir dokümanı oluşturmuş olup olamayacağımın takdiri sayın mahkemenizdedir'' diye konuştu. ''Kürt, Medya TV, MİT-Emniyet Mesajları, PKK Dosyaları ve PKK'ya Dış Destekler'' adı altında kayıtlı klasörlerin de Genelkurmay Başkanlığına ait ve 1999 ve 2000 yıllarında oluşturulup güncellendiğini ifade eden Göktaş, bu dokümanın oluşturulduğu ve güncellendiği tarihlerde kendisinin bilgisayar ve internetin kullanımda olmadığı Suriye'de Türkiye'yi temsilen görevli olduğunu söyledi. Duruşma Göktaş'ın savunmasıyla devam ediyor.