Göksu'nun İBB'de fişleme iddialarına yanıt: 2016'da çıkan genelgenin uygulaması

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) cuma namazına gidenleri fişlediğini iddia etti. Saadet Partili Ali Aktaş , uygulamayla ilgili genelgenin 2016'da çıkartıldığını belirterek Göksu'ya tepki gösterdi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı'na yazılan İbadet Talep Formu örneğini sosyal medyadan paylaşarak İBB'nin cuma namazına gidenleri fişlediğini iddia etti. Son yerel seçimlerde Saadet Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ali Aktaş, Göksu'nun iddiasına cevap vererek dilekçe ile ilgili genelgenin 2016 çıkartıldığını söyledi.

"Tek parti dönemini İBB'de yaşatacaklar"

Göksu, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı dilekçe formu için, "CHP'li İBB Yönetimi Cuma namazına giden personelini fişlemeye başlamış. Anlaşılan o özledikleri tek parti dönemini İBB'de yaşatacaklar. Artık bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhalde" ifadelerini kullandı.

"Utanma duygunuzu kaybettiniz"

Göksu'nun paylaşımına yanıt veren Aktaş ise 2016 yılında Ahmet Davutoğlu imzasıyla yayınlanan genelgeyi paylaşarak, "Arkadaş siz neden utanmıyorsunuz, utanma duygunuzu kaybettiniz kesinlikle. Bu genelge 7 Ocak 2016 tarihli ve Cuma namazına rastlaması halinde personelin namaza gidebilmesi için hazırlanmış. Başka kurumlar da tatbik ediyor. İnternette bile var, ayıp ayıp" diyerek tepki gösterdi.