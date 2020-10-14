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Spor

Göksel Gümüşdağ: Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında yüzde 30 seyirci alınsın

14 Ekim 2020 18:54

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'un rakiplerinin yüzde 30 seyirciyle oynayabildiklerini ve bu uygulamanın Türkiye'de de uygulanabileceğini belirtti.

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