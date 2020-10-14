Göksel Gümüşdağ: Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında yüzde 30 seyirci alınsın

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'un rakiplerinin yüzde 30 seyirciyle oynayabildiklerini ve bu uygulamanın Türkiye'de de uygulanabileceğini belirtti.