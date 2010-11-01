-GÖKOVA KÖRFEZİ'NDE DEPREM MARMARİS (A.A) - 01.11.2010 - Muğla'nın Gökova Körfezi'nde, 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 17.43'te merkez üssü Akdeniz'in Gökova Körfezi olan 3,5 büyüklüğünde, ''çok hafif şiddette deprem'' kaydedildi. Bu arada, Gökova Körfezi'nde 9 dakika içerisinde 3,5'lik sarsıntının dışında 2,7 ve 2,5 şiddetlerinde iki deprem daha meydana geldiği bildirildi. Deprem, Muğla'nın Ula ve Marmaris ilçelerinde de hissedildi.