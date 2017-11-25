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Gökmen Ulu'ya 'Basın özgürlüğü ödülü' verildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - SÖZCÜ Gazetesi'ne yönelik davada tahliye olan Gazeteci Bekir Gökmen Ulu, Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından 'Basın Özgürlüğü Ödülü'ne layık görüldü

25 Kasım 2017 02:51

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - SÖZCÜ Gazetesi\'ne yönelik davada tahliye olan Gazeteci Bekir Gökmen Ulu, Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından \'Basın Özgürlüğü Ödülü\'ne layık görüldü.
Sözcü Gazetesi\'ne yönelik davada 174 gün tutuklu kaldıktan sonra geçen 8 Kasım\'da görülen 2\'nci duruşmasında tahliye edilen gazetenin İzmir muhabiri Bekir Gökmen Ulu, Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen \'Basın Özgürlüğü Ödülü\'nün sahibi oldu. Ulu ödülünü, konuk olarak katıldığı ve Gazeteci Yazar Uğur Dündar\'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası pragramında, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen\'in elinden aldı. CHP\'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan\'ın da konuk olarak katıldığı programda konuşan Ulu, \"Beni, gazeteciliğim nedeniyle bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum ama, aynı gazetecilik sebebiyle beni zindana kapatanlara ise teessüf ediyorum. Bu zorlu süreçte dostluğun, dayanışmanın en güzel örneğini sergileyerek, beni keşfettiği Marmaris\'te tuttuğu elimi hiç bırakmadan hep yanımda olan değerli ustam Uğur Dündar\'a teşekkür ediyorum\" dedi.

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