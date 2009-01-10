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Spor

Gökhan'ın aklı Kadıköy'de

Gökhan Ünal, ligin ikinci yarısının ilk haftasında Fenerbahçe ile yapacakları maça galibiyet için gideceklerini söyledi.

10 Ocak 2009 02:00


Trabzonspor'un golcü oyuncusu Gökhan Ünal, ligin ikinci yarısının ilk haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacakları maça galibiyet için gideceklerini söyledi.


Trabzonspor'un golcü futbolcusu Gökhan Ünal, kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulundu.

Gökhan Ünal, ikinci yarının ilk maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacaklarını ifade ederek, ''Fenerbahçe transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Biz, İstanbul'a galibiyet için gideceğiz. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak ve 25 yıllık şampiyonluk özlemimize son vermek istiyoruz'' diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu, Antalya Cup'ta 1-0 yenildikleri Heerenven maçında birçok pozisyona girdiklerini, ancak bundan yararlanamadıklarını belirterek, ''Hazırlık maçlarına konsantre olmak zor. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik maçtan galibiyetle ayrılabilirdik. Yorgunluğun da maçın sonucunda etkisi oldu'' dedi.

PAF takımında attığı 16 gol ile gol krallığında ilk devre sonunda ilk sırada yer alan ve profesyonel yapılarak A takımda forma giymeye başlayan Göksu Alhas ise, ''Kulübüme uzun yıllar başarıyla hizmet etmek istiyorum. Hocama bana verdiği forma şansından dolayı teşekkür ediyorum. Hedefim Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak'' diye konuştu.

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