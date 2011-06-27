-GÖKHAN ZAN'IN SÖZLEŞMESİ 3 YIL UZATILDI İSTANBUL (A.A) - 27.06.2011 - Galatasaray'da tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Zan'ın sözleşmesi, 2011-2012 sezonundan başlamak üzere 3 yıl uzatıldı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Gökhan Zan ile sözleşmemiz, 2011-2012 sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için uzatılmıştır. Futbolcu her sezon için 700.000 avro sabit transfer ücreti ve maç başına 20.000 avro ücret alacaktır'' denildi.