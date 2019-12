-GÖKHAN ZAN'DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Galatasaraylı futbolcu Gökhan Zan, şu an transfer konusunu düşünmediğini ancak kendisine gelen tekliflerin olduğunu belirterek, "Bu anlamda benim önceliğim her zaman Galatasaray'dır" dedi. Galatasaray Televizyonu'nda yayınlanan "Florya Günlüğü" programına konuk olan milli futbolcu, Beşiktaş'tan teklif beklediğine dair basında gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığını belirterek, "Bu ortamda benim ismim altında yapılan bu spekülasyonlar beni çok üzüyor. Çok şaşırtıyor. Çünkü, benim 'Beşiktaş'a haber yolladığım' şeklinde yapılan bütün bu haberler tamamen beni yıpratmak için yapılan haberlerdir" dedi. Tecrübeli futbolcu, giydiği sarı-kırmızılı formanın hakkını vermek istediğini vurgulayarak, "İnanın çok büyük samimiyetimle söylüyorum. Gökhan Zan'a 2 yıl önce kapısını açan, güvenen bu camianın ferdi olduğumu herkes bilsin. Galatasaray camiasına ve taraftarına bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Bundan dolayı bu tür spekülasyonlara taraftarlarımızın itibar etmemesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Galatasaray olarak başarısız bir sezon geçirdiklerini ve bunun üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Gökhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bunu tamir etmeye çalışırken, benim transferim, sakatlığım konuşuluyor. Geçen sezon ilk 10 hafta özellikle çok güzel bir çizgi yakalamıştım. Omuz problemim Panathiniakos maçında, o zamana kadar her şey çok güzel giderken tekrarladı. Böyle bir sorun söz konusu olurken geç kalınmış bir şeydi ve ameliyat olmam gerekiyordu. 1.5 yıl önce bu ameliyatı oldum ve sakatlığım geçmiş durumdaydı. O günden bu güne ben sadece forma bekledim. Bana görev verildikçe sahada durmaya çalıştım. O günden bu güne hiçbir sakatlığım olmadı. Ama böyle şeylerin yazılması beni gerçekten çok şaşırtıyor. Bu sezon ortasında darbeye bağlı yediğim bir sakatlanma var. O da iki hafta civarında sürdü. Onun dışında hep takımın yanında oldum. Dediğim gibi hocalarım bana görev verdikçe çıktım elimden gelenin en iyisini formam için, armam için yaptım. Layık olmaya çalıştım." -"BEŞİKTAŞ DEFTERİ KAPANDI"- Gökhan Zan, sarı-kırmızılı taraftarlardan ağzından duymadıkları hiçbir habere inanmamalarını isteyerek, "Şunu da eklemek istiyorum. Beşiktaş'a karşı da hiçbir saygısızlığım olmadı, olamaz da. Ama benim o defterim kapandı sonuçta, 2 yıldan bu yana. O camianın da ekmeğini yemiş bir futbolcuyum sonuçta. Gökhan Zan oldum sonuçta. Kimsenin hakkını da yemem. Ama gerçek olmayan senaryolarla hem Beşiktaş'ı hem Galatasaray camiasını yıpratmak isteyenlere de buradan sesleniyorum. Gökhan Zan her zaman yanıtını sahada verecektir. Bu da böyle bilinsin" diye konuştu. -"ÖNCELİĞİM HER ZAMAN GALATASARAY"- Galatasaray'da yaşanan bu sıkıntılı süreçte transferin kendisi ve sarı-kırmızılı kulüp için en son gündem maddesi olduğunu aktaran Gökhan, "Önce Galatasaray'ın başarısı, Galatasaray'ın adına alınacak güzel sonuçlar her şeyden önemlidir. Çünkü transfer bir şekilde olur zaten. Benim önceliğim bu anlamda her zaman Galatasaray'dır, Galatasaray olmuştur. Şimdi söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama ister istemez teklifler alıyorsunuz, menajerleriniz aracılığıyla yurt dışından gelen teklifler tabii ki var" dedi. Galatasaray'a gönül borcu olduğunu anlatan tecrübeli futbolcu, şöyle devam etti: "Emeğim, alın terim şu an bu forma için. Bunun bu şekilde bilinmesini istiyorum zaten. Bir kağıtla ya da bir kalemle imza atmak formalite. Onun için sezon sonu geldiğinde takımınızla oturursunuz, konuşursunuz ama öncelikle bunun en son gündem olması gerektiğini düşünüyorum. Öncelik Galatasaray'ın başarısı, öncelik Galatasaray'ın alacağı sonuçlar. Galatasaray ruhuna yakışır bir şekilde kalan maçlarda elimizden geleni yapıp, takımımızı daha üst yerlere taşımak ve taşıdığımız o armanın hakkını vermek istiyoruz. Şu anda transferi kesinlikle düşünmüyorum. Bu hepimizin ortak düşüncesi. Burada sadece benim değil bir çok arkadaşımın da sözleşmesi bitiyordur. Ama benim üzerimden bu tür şeylerin yazılması, çizilmesi bu tür spekülasyonlara yer verilmesi gerçekten beni çok şaşırtıyor ve çok üzüyor." -"BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI"- Sarı-kırmızılı takımın içinde bulunduğu durumun kendilerini çok üzdüğünü aktaran milli futbolcu, "Bu seviyede futbolcular olduğumuzu düşünmüyoruz. Onun için artık sadece önümüzde kalan 8 maça odaklanmamız gerekiyor. Yok edilmeye çalışılan itibarımızı kazanmamız açısından bundan sonra oynayacağımız maçlar çok önemli. Hem futbolumuzla hem de alacağımız sonuçlarla bir nebze olsa bile taraftarımızın gönlünü almak istiyoruz" dedi. Gökhan Zan, teknik direktör Gheoghe Hagi'den sonra takımın başına getirilen Bülent Ünder'in çok tecrübeli bir teknik direktör olduğunu ifade ederek, "Galatasaray'da yıllarca çalıştı. Çok büyük saygı duyduğum hocalardan birisi. Benim için önemli bir lider. Bize yaklaşımı, sıcakkanlılığı, bütün Türk ve yabancı futbolcu arkadaşlarımıza gösterdiği saygıyı, sevgiyi biz de aynı şekilde kendisine göstermeliyiz. Antrenmanlara aynı şekilde itibar edip bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Gün birlik ve beraberlik zamanı. Bülent hocamız inşallah kalan haftalarda bize o motivasyonu aşılayacaktır. İnşallah bunun karşılığını da sahada hocamıza veririz" diye konuştu. Hagi'nin ayrılmasına çok üzüldüğünü anlatan milli futbolcu "Teknik direktörlük kariyerinde belki de başarılı olamadı. Ama inanın elinden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyor. Buna biz şahit olduk. Çok iyi niyetli bir şekilde çalıştırmaya gayret etti, emek sarf etti. Tabii aldığımız başarısız sonuçlar oldu. Çok iyi oynadığımız maçlarda maalesef kaybettiğimiz puanlar, maçlar oldu. Futbolda duygusallığa yer yok. Ama Hagi adına çok üzüldük" ifadelerini kullandı. -"SONUNA KADAR GALATASARAY"- Beşiktaş'tan teklif beklediğine dair çıkan habere çok üzüldüğünü yineleyen Gökhan Zan, "Şunun bilinmesini istiyorum ki kim ne derse desin, benim insanlığım, duygularım ve profesyonellik anlayışım her zaman ortadadır. Bu böyle sürecektir. Böyle olacaktır. Ben son olarak şunu söylüyorum. Sonuna kadar mücadele. Sonuna kadar Galatasaray" dedi. -MİLLİ TAKIM- (A) Milli Takım'ın, 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerindeki durumuna da değinen ve Avusturya karşısında alınan galibiyete çok sevindiğini ifade eden Gökhan Zan, şunları kaydetti: "Türk milletini, Türk spor kamuoyunu sevindirdiğimiz için hepimiz çok mutluyuz. Bunun bir parçası olduğumdan ve orada Galatasaray'ı temsilen bulunduğumdan dolayı çok mutluyum. Bu aldığımız sonuçla Belçika maçında kendi ipimizi kendimiz çekeceğiz. Bundan sonra kalan maçlarda Türk Milli Takımı olarak kimle oynarsak oynayalım elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. 2012 Avrupa Şampiyonası'na katılmak en büyük düşüncemiz ve hedefimiz. Avusturya maçının, kapıları açtığını düşünüyorum. Belçika maçı bizim en kritik maçımız. Hocamız ve tüm arkadaşlarım, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve Belçika maçını kazanacağız."