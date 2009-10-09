Gökhan Zan geri döndü

Galatasaray Kulübü Doktoru Murat Çevik, sakatlığı bulunan futbolcuların durumlarının iyiye gittiğini söyledi.

Dr. Murat Çevik, sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili olarak Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, tedavileri süren Gökhan, Emre Güngör, Emre Aşık ve Sabri'nin durumlarının iyiye gittiğini aktarırken, bu oyuncuların yakın zamanda hazır olacaklarına inandığını belirtti.

Takımla çalışmalara geçen hafta başlayan Gökhan Zan'ı bugün A2 takımıyla yapılan maçta oynattıklarını dile getiren Çevik, ''Şu anda her şey yolunda gidiyor. İnşallah önümüzdeki maçlara kendisini yetiştirmeye çalışıyoruz. Sakatlığı ile şu anda bir sıkıntımız yok. Eğer önümüzdeki antrenmanlarda yeterli olur, hoca da uygun görürse, büyük ihtimalle lig maçlarına hazır olur diye düşünüyoruz. Eğer bir aksilik yaşamazsak'' dedi.

Emre Güngör, Emre Aşık ve Sabri'nin tedavi süreçlerinin başarıyla sürdüğünü ifade eden Çevik, bu oyuncuları ise gelecek hafta takıma vermeyi planladıklarını aktardı.

Ayrıca, Bugün A2 takımına karşı oynayan Serkan Çalık'ın ayak bileğine bir darbe aldığını söyleyen Çevik, ''Darbeye bağlı hafif bir ödemi var ama büyük bir problem olacak gibi gözükmüyor. Şu anda iyi durumda diyebiliriz. Kasığından sakatlık geçiren ve Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan Aydın'ın durumunu da takip ediyoruz'' diye konuştu.