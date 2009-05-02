Gökhan Zan 'dalya' diyecek



Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile bugün yapacağı derbi maçta siyah-beyazlı oyuncu Gökhan Zan, ''dalya'' heyecanı yaşayacak. Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği ve bu hedef doğrultusunda Fenerbahçe ile oynayacağı önemli derbi mücadelesinde Gökhan Zan da 100. Turkcell Süper Lig maçı deneyimini elde edecek.



Turkcell Süper Lig'deki ilk tecrübesini, Beşiktaş'ın 25 Ocak 2004 tarihinde Samsunspor ile yaptığı olaylı karşılaşmada ikinci yarıda oyuna girerek yaşayan Gökhan, 6 sezonda toplam 99 kez sahaya çıktı.



Siyah-beyazlı takıma transfer olduğu ilk sezonu olan 2003-04'te fazla forma şansı bulamayan ve genelde kenarda oturan tecrübeli oyuncu, bu dönemde sadece 2 karşılaşmada forma giyebildi. Lig tecrübesini arttırdıkça istikrar yakalayan siyah-beyazlı oyuncu, daha sonraki sezonlarda ise başarılı bir görüntü ortaya koydu. Altı sezonluk Turkcell Süper Lig kariyerinde 2004-05 sezonunda Gaziantepspor'da kiralık olarak forma giyen Gökhan, kalan sezonlarda ise Beşiktaş'ta görev yaptı.



Gaziantepspor forması altında oynadığı 28 maçla en istikrarlı dönemini geçiren Gökhan, Beşiktaş forması altında ise 71 Turkcell Süper Lig karşılaşması oynadı.



Gökhan Zan, teknik direktör Mustafa Denizli'nin bugünkü Fenerbahçe mücadelesinde görev vermesi halinde, kariyerinde 100. kez Turkcell Süper Lig maçına çıkmış olacak ve ''dalya'' diyecek.



-5 GOL ATTI-



Defans oyuncusu Gökhan, 6 sezonluk Turkcell Süper Lig kariyerinde 5 gole imza attı. Gökhan, 2004-05 sezonunda Gaziantepspor'da 1 gol atarken, 2006-07 sezonunda Beşiktaş adına 3 gol atma başarısı gösterdi. Geçen sezonu gol noktalarında boş geçen milli oyuncu, bu sezon ise BJK İnönü Stadı'nda 22. haftada İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynanan karşılaşmada 1 gol sevinci daha yaşadı.



