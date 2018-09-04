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Spor

Gökhan ve Caner'de yırtık!

İki oyuncunun da tedavisine başlandı

04 Eylül 2018 14:23

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sağ omzunda kısmi yırtık, Caner Erkin'in ise sol arka adale kas zarında yırtık tespit edildi.

Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile oynanan maçta sakatlık geçiren Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yapılan muayeneler sonucunda Gökhan Gönül'ün sağ omuzunda kısmi yırtık, zedelenme ve kemik ödemi, Caner Erkin'in ise sol uyluk arka adale kas zarında yırtık ve buna bağlı kanama tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada iki oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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