Gökhan ve Abdülkadir Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Gökhan Emreciksin ve Abdülkadir Kayalı bugün resmi sözleşmeye imza attı.







24 yaşındaki Gökhan Emreciksin ve 17 yaşındaki Abdülkadir Kayalı için Şükrü Saracoğlu Stadı'nda imza töreni düzenlendi.



Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve genel sekreter Vedat Olcay'ın hazır bulunduğu törene Gökhan 20 numaralı, Abdülkadir de 91 numaralı formayla katıldı.



Gökhan imza töreninde yaptığı açıklamada, Fenerbahçe transferinin gurur verdiğini ifade ederek, ''Burada olmak gurur verici bir olay. Bu zamana kadar üzerimde emeği geçen her kulübe teşekkür ediyorum. Her şeyiyle Fenerbahçe Kulübü, Türkiye'de en başta gelen isimdir. Beni bu camiaya layık gören, başta başkan Aziz Yıldırım olmak üzere herkese teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.



Fenerbahçe'nin hayallerini süsleyen bir kulüp olduğunu kaydeden Abdülkadir ise ''Kendime çok güveniyorum. Burada olmak çok güzel. Fenerbahçe'de öğreneceğim çok şey var. İnşallah her şey güzel olur'' diye konuştu.



Fenerbahçe'de 11 kişilik kadroya girebilmek için ne kadar süreye ihtiyacı olduğu sorulan Abdülkadir, kendine olan güvenini yineleyerek, ''Kendime çok güveniyorum. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Buraya tabii ki oynamaya geldim. Ancak herkes sabretmesini ve sırasını bilecek. Önüme bakacağım. Üzerime düşen tek şey çalışmak ve sabretmek. Fırsat verildiği taktirde elimden geleni yapacağım'' yanıtını verdi.



MOSTUROĞLU: GÖKHAN TEK TARAFLI FESİH HAKKINI KULLANARAK GELDİ



Asbaşkan Mosturoğlu, Gökhan'ın transferinin maliyetinin sorulması üzerine, futbolcunun tek taraflı fesih hakkını kullanarak Fenerbahçe'ye geldiğini, rakamları daha sonra açıklayacaklarını bildirdi.



Abdülkadir'in transferi konusunda anlaşma sağladıklarını belirten Mosturoğlu, ''Gökhan transferin süresinin daha da uzayacak görünmesi nedeniyle tek taraflı fesih hakkını kullanarak geldi. Maliyetlerini bilahare açıklayacağız'' diye konuştu.



İki futbolcuyu da sezon başından bu yana takip ettiklerini anlatan Mosturoğlu, ''Abdülkadir'i 17 yaş altı milli takımdan da takip ediyorduk. İkisiyle de 4.5 yıllık anlaşma yaptık. Hem camiamıza hem Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun. Umuyorum ki ilerleyen yıllarda milli takımlara da büyük katkı sağlayacaklar. Ailelerinin de çok desteği oldu bize. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yarım sezondur aileleriyle de sürekli görüşüyorduk'' dedi.