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Spor

"Gökhan Töre West Ham ile anlaştı" iddiası

Töre için Beşiktaş 15.5 milyon Euro istedi

24 Mayıs 2016 19:49

West Ham'ın Gökhan Töre'nin transferi için Beşiktaş ile 15.5 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı iddia edildi. 

İngilizlerin popüler spor kanalı SKY SPORTS’un kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre siyah beyazlılar 12 Milyon Sterlin (15,5 milyon euro) karşılığında oyuncuyu satacağını West Ham United’a bildirdi. West Ham ise şu an için bu bedeli fazla buldu fakat masadan ayrılmadı.

Beşiktaş’ta yıldızı bu sene parlayan bir başka yıldız Oğuzhan’ın da İngiliz kulüplerinin radarında olduğu ve yakında onun için de tekliflerin geleceği konuşuluyor.

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Gökhan TöreWest Ham UnitedWest Ham transferBeşiktaş

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