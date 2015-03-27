Gökhan Töre, Milli Takım'da krize yol açan 'silah çekme' olayını anlattı

Milli Takım oyuncularından Ömer Toprak'ın "Gökhan hayatımla oynadı" açıklamaları sonrası suçlamalara cevap veren Beşiktaşlı oyuncu Gökhan Töre tüm olayı baştan sona anlattı.

Türkiye, 15 Ekim 2013’te, Hollanda maçı sonrası Beşiktaşlı Gökhan Töre ile Leverkusenli Hakan Çalhan ve Ömer Toprak arasında geçen olayı tartışmaya devam ediyor. Olay Hakan ve Ömer’in suçlamalarıyla boyut kazanmış, Hakan’ın babasının, oğlunun, Gökhan tarafından basılan odasında yaşadıklarına gösterdiği tepki günlerce tartışılmıştı.

Son olarak Fatih Terim Milli Takım’ı boykot eden Hakan ile Almanya’da görüşmüş, buzlar erimiş ancak Ömer ile aynı sıcaklık yaşanmamıştı.

‘Toprak yine rest çekince...’

Ve Terim, yarın oynanacak Hollanda maçı öncesi açıkladığı kadroya Gökhan ile birlikte Hakan ve Ömer’i de çağırırken, Ömer Toprak’ın, “Gökhan olduğu sürece ben milli formayı giymem” diyerek takıma katılmaması olayı bir kez daha gündeme oturttu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 1 yılı aşkın süredir Hakan Çalhanoğlu, babası ve Ömer Toprak otelde yaşanan kavgayı değişik platformlarda anlattı..

‘Beni ısrarla bara çağırdılar’

İşte Gökhan Töre’nin Fatih Terim’e anlattıkları:

- Hollanda maçını kaybetmiştik. Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak Ortaköy’de Reina Bar’a gitmişler. Moralim bozuktu. Eve gitmiştim. Hakan ve Ömer telefon ederek beni de yanlarında görmek istediklerini, barda locada olduklarını belirttiler. Yorgun olduğumu söyledim ama ısrar ettiler.

- Türkiye ve Almanya’dan iki arkadaşım da yanımdaydı. Israra dayanamadım ve arkadaşlarla beraber Ortaköy’e gittim.

- İçeri girdiğimde şoke oldum. Çünkü Ömer’in yanındaki kişi, önceden problemim olan biriydi. Bu şahıs, kız arkadaşım 15 yaşında iken ona elle tacizde bulunmuştu. O dönem kavga etmiştik. Öyle biriyle aynı masada olmak istemedim.

‘Uyardım ama Ömer umursamadı’

Masada Ömer’e mesaj attım. ‘Bu adamın ne işi var burada’ diye... Bana Almanya’dan, misafiri olduğunu söyledi. Onunla aynı yerde olamayacağımı ilettim ama misafiri diye üstelemedim.

- Tüm masanın hesabını istedim. Kız arkadaşımı taciz eden şahıs garsona müdahale ederek, “Benim hesabımı kimse ödeyemez” dedi. Ben de onun hesabını ayırdım.

- Olay arkadaşlarımı da gerdi. Ömer’e neden bu ortamı oluşturduğunu, bu şahsın bir zamanlar kız arkadaşıma elle tacizde bulunduğunu söyledim. Kendince bir şeyler söyledi. Umursamadı.. Sinirlendim ama barda olay çıkarmamak için kendimi tuttum

‘Gelin aşağıya dedim, gelmediler’

Hakan ve Ömer Milli Takım’ın kamp yaptığı otele gittiler. Ben eve gittim. Evdeyken Ömer’le mesajlaştım. Yine umursamazdı. Sinirlendim, otellerine gittim.

- Odalarına telefon açtım, lobiye davet ederek konuşacağımı söyledim. ‘Hayır’ dediler. Ben de yedek anahtarı alarak odalarına çıktım.

- Hakan ve Ömer’e kenara çekilmesini söyledim. Tacizci ile konuşmaya başladım. Hakan ve Ömer korkmuşlardı. Kenara çekildiler. O şahısla tartıştık. Hatta itişme kakışma oldu. Bizi ayırdılar.

- Kimsenin ağzına silah dayamadım, kimseye silah göstermedim. Yanımdaki arkadaşımda silah olduğu söyleniyor. Bunu bilmiyorum. Bildiğim şey, ben silah taşımam.

‘Asıl sorun Gökhan'ın arkadaşıydı’

Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz yıl olayı Alman ZDF kanalına anlatırken, otelde büyük kavga çıktığını söylemişti. Hakan şöyle konuşmuştu:

“Olay, Ömer’in arkadaşı ile Gökhan Töre’nin eski kız arkadaşı arasında bir mesele. Gökhan, Ömer’in arkadaşının bizimle olduğunu öğrenmiş. Yanında bir adamla odaya geldi. Kapıyı açmadık. Aşağıdan odanın anahtar kartını almış. Sonunda kapıyı açtım. Gökhan ve arkadaşı içeri girdi ve adam ceketinin cebinden tabancayı çıkardı. Ömer’in üzerine yürüdü ve ‘Yat oraya yoksa seni vururum’ dedi. Gökhan ile Ömer’in arkadaşı yumruklaştılar ama silahlı adam bir şey yapmadı.”

‘Gökhan Töre hayatımla oynadı’

Terim’in kendisiyle görüşmediğini söyleyen Ömer, “Gökhan özür diledi ama bu küçük bir özürle ortadan kalkacak bir olay değil. Arkadaşlarıyla bizi silahla tehdit ettiler” dedi.

Milli Takım’ı yine boykot eden Ömer Toprak, konuyla ilgili olarak Alman basınından Süddeutsche Zeitung’a konuştu.

Bu şartlarda Milli Takım’da oynamayacağını tekrarlayan Ömer, yaşadığı olayı anlatırken, “Hakan ile bulunduğum otel odasına birden Gökhan Töre ve arkadaşları geldi ve bizi silahla tehdit etti. Çok korkmuştum. Olayı aramızda çözeriz diye polise gitmedim. Fatih Terim’e danıştım. Terim, Gökhan’ı 1 yıl kadroya almadı. Geçen yıl tekrar davet etmesini garipsedim. Gökhan benden özür diledi ama bu özürle kalkacak şey değil. Gökhan kariyerim ve hayatımla oynadı” diye konuştu.

‘Nuri ve Olcay destekçim’

Bayer Leverkusen’in maçı için Almanya’ya gelen Terim’in kendisiyle görüşmediğini de anlatan Ömer, Leverkusen ve Milli Takım’dan arkadaşları Nuri Şahin ve Olcay Şahan’dan destek aldığını söyledi. Ömer, Milli Takım defterini kapatmadığını, Türkiye’yi seçtiğine pişman olmadığını da belirterek, “Ama sahada olduğumda, takım arkadaşlarımın güvenini hissetmeliyim” dedi.