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Spor

Gökhan Töre, idmanı yarıda bıraktı

Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları devam ediyor...

04 Temmuz 2017 02:00

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da yapan Beşiktaş, günün ikinci idmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1,5 saat sürdü.

İstasyon koşuları ile başlayan antrenman 5'e 2 ve minik kale maçlar ile devam etti. Dar sahada yapılan çift kale maç ile günün ikinci çalışması sona erdi. Çift kale maçta ayağına darbe alan Gökhan Töre idmanı yarıda bıraktı.

Beşiktaş'ta izinleri devam eden Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Fabricio, Marcelo, Adriano, Talisca ve Quaresma idmana katılmadı.

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