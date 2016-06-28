T24 LogoT24 Logo
Spor

Gökhan Töre, Bodrum'da mekan çıkışında kavga çıkardı

Töre sosyal medya hesabından kavgayı yalanladı

28 Haziran 2016 12:31

Bir arkadaşıyla birlikte Bodrum'da tatil yapan Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, önceki gece Türkbükü'nde eğlendikten sonra kavga çıkardı.

Geç saatlerde bir mekandan çıkarken otoparkta kendisinin fotoğrafını çekmek isteyen bir kişiyle tartışan Töre, küfürler savurdu. Ardından ünlü futbolcu ile küfür ettiği kişi arasında itiş kakış yaşandı.

Sabah'ın haberine göre, Töre'nin saldırdığı kişi, belindeki silahı çıkarınca ortalık karıştı. Çevredekiler, silahına sarılan kişiyi güçlükle durdururken, Töre ve arkadaşı da otomobillerine bindirilerek uzaklaştırıldı.

Daha önce de İstanbul'da bir gece kulübünde kavga eden ve silahla yaralanan Töre, bu kez benzer bir olaydan kıl payı kurtuldu.

Gökhan Töre ise kavga ile ilgili çıkan haberlere kişisel twitter hesabından yanıt vererek "Bugün basına yansımış haberler kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır. Avukatlarım yalan haberler nedeniyle hukuki işlemlere başlamıştır" dedi.

 

ETİKETLER

Gökhan TörekavgaBodrum
","articleSection":"Spor","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-06-28T12:31:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/gokhan-tore-bodrumda-mekan-cikisinda-kavga-cikardi,347476","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/gokhan-tore-bodrumda-mekan-cikisinda-kavga-cikardi,347476"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24