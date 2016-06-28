Gökhan Töre, Bodrum'da mekan çıkışında kavga çıkardı

Bir arkadaşıyla birlikte Bodrum'da tatil yapan Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, önceki gece Türkbükü'nde eğlendikten sonra kavga çıkardı.



Geç saatlerde bir mekandan çıkarken otoparkta kendisinin fotoğrafını çekmek isteyen bir kişiyle tartışan Töre, küfürler savurdu. Ardından ünlü futbolcu ile küfür ettiği kişi arasında itiş kakış yaşandı.

Sabah'ın haberine göre, Töre'nin saldırdığı kişi, belindeki silahı çıkarınca ortalık karıştı. Çevredekiler, silahına sarılan kişiyi güçlükle durdururken, Töre ve arkadaşı da otomobillerine bindirilerek uzaklaştırıldı.



Daha önce de İstanbul'da bir gece kulübünde kavga eden ve silahla yaralanan Töre, bu kez benzer bir olaydan kıl payı kurtuldu.

Gökhan Töre ise kavga ile ilgili çıkan haberlere kişisel twitter hesabından yanıt vererek "Bugün basına yansımış haberler kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır. Avukatlarım yalan haberler nedeniyle hukuki işlemlere başlamıştır" dedi.