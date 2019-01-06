Gökhan Özoğuz: Elektriğe yüzde 103 zam gelmesinin yönetim ile ilgisi yok

Müzisyen Gökhan Özoğuz, 2018 Ocak ile 2019 Ocak döneminde elektriğe yüzde 103 zam gelmesinin yönetim ile ilgisi olmadığını savundu.

Elektrik zamlarına tepki gösteren Özoğuz, sosyal medyadan “2018 Ocak ile 2019 Ocak ayı arası elektriğe gelen zam yüzde 103 inanılmaz bir şey hatta korkunç” mesajı paylaştı.

Özoğuz, mesajının altına “Ülkede muhalefet sorunu var, olanlarda da vizyon sorunu var. Yada bilinçli olarak iktidara çalışılıyor. Sonuçta sorumluluk yok hesap verme yok” şeklinde yorum yapan bir takipçisine ise “Muhalefetlik bir durum değil kim gelse yönetime bu fiyatlar böyle olacak onu net biliyoruz . Her yorumda iktidar muhalefet konusuna girmek doğruları geçiştirmek gibi geliyor bana” yanıtı verdi.