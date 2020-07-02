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Gökhan Özoğuz, önce 'Ozan Güven yalnız değildir' dedi, ardından 'Kadına şiddeti destekleyebileceğimi düşünenler ironik birer canavarsınız" paylaşımını yaptı

02 Temmuz 2020 21:41

Bir süredir birlikte olduğu sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen oyuncu Ozan Güven'e tepkiler sürerken, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, önce Güven'in 'yalnız olmadığı' niteliğinde bir paylaşım yaparken, ardından aksi anlam taşıyan bir paylaşım yaptı.

Özoğuz, yaptığı ilk paylaşımda "Ozan Güven Yalnız Değildir" etiketiyle "Tanıyanlar bilir" notunu düştü. Paylaşımın ardından Özoğuz'a tepki gösteren yüzlerce yorum geldi. 

Özoğuz yaptığı ikinci paylaşımda ise, "Benim KADINA ŞİDDETi destekleyebileceğimi düşünen arkadaşlar? İronik birer canavarsınız" diye yazdı.  

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