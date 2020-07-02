Gökhan Özoğuz, önce 'Ozan Güven yalnız değildir' dedi, ardından 'Kadına şiddeti destekleyebileceğimi düşünenler ironik birer canavarsınız" paylaşımını yaptı

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Özoğuz, "Hahahaha yeşil toplar fırsata düşmüşler. Arkadaşlar aranızda gerçekten "kadına şiddet" konusunda desteklediğimi düşünen varsa, Hiç tanışmamışızdır. Tanışık kalmamıza da gerek yoktur! Bu konuya düşen arkadaşlar siz de Yeşil toplar gibi oluyorsunuz, düşmeyin komik oluyor" dedi.

Neler yaşandı?

Oyuncu Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz’un ilişkisi olaylı bitti. İddiaya göre 45 yaşındaki oyuncu, 13 Haziran’da Levent’teki evinde kavga etti. Güven’in kendisini dövdüğünü öne süren Bulutsuz, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Avukatı aracılığıyla korunma talebiyle dilekçe veren genç kadın, baygınlık geçirdikten sonra da Güven’in şiddeti sürdürdüğünü iddia etti. Dilekçede, “Bulutsuz, Güven’in taşkınlıklarına tepki verince şiddet görmüştür. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşmuştur” denildi.

Güven ise Bulutsuz’un saldırısına uğradığını iddia ederek “Beni kariyerimi bitirmekle tehdit etti” diyor.

TIKLAYIN - Deniz Bulutsuz'dan Ozan Güven açıklaması: Bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldım, evden çıkmama izin vermedi

Mahkeme, Ozan Güven’in 2 ay süreyle mağdura yönelik şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılamayı içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak “darp” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamasıyla Güven’den şikâyetçi olan Bulutsuz, şiddet gördüğüne dair fotoğrafları da savcılığa delil olarak sundu.

"Abajuru duvara vurarak kırdı, sonra beni yatağa yatırıp üzerime oturdu, sert bir tokat attı"

Sözcü'den Hayati Arıgan imzalı habere göre, Ozan Güven'le tartışmanın eski erkek arkadaşı üzerine başladığını söyleyen Bulutsuz, "Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırıp üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu; 'bak sana bir tane vurdum, kendime yirmi kez vuruyorum' dediğini aktardı. Darp raporu alarak savcılıkta ifade veren Ozan Güven ise, ayrılmak istediğini söyleyince Bulutsuz'un, "Seni Türkiye'ye rezil edeceğim. 'Kadın döven adam' diye söyleyeceğim" dediğini ileri sürerek asıl yaralanın kendisi olduğunu söyledi.