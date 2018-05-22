Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Sanatçı Gökhan Kırdar’ın pazar gününden beri yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; ağzından kan geldiği, bunun üzerine apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Gökhan Kırdar’ın tedavisine Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

Gökhan Kırdar kimdir?

Aydınlı olan Gökhan Kırdar, 2 Haziran 1970 tarihinde dünyaya geldi. Babası Nevzat bey İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunu bir resim sanatçısı, annesi ise Müzeyyen Hanım Güzel Sanatlar Lisesi mezunu idi. 3 kardeş olan Gökhan Kırdar'ın bir abisi bir de ablası vardır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu sanatçı Gökhan Kırdar 1994 yılında ilk albümü Serseri mayın ile müzik piyasasındaki yerini aldı ve özellikle Yerine Sevemem isimli şarkı ile büyük bir çıkış yakaladı.