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Spor

Gökhan İnler'den Karius'lu paylaşım

İSTANBUL / DHA Medipol Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler, yarın oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi Alman kaleci Loris Karius ile çekilen fotoğrafını paylaştı

02 Kasım 2018 14:04

İSTANBUL / DHA

Medipol Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler, yarın oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi Alman kaleci Loris Karius ile çekilen fotoğrafını paylaştı.
Beşiktaş forması giydiği dönemde şampiyonluk da yaşayan Gökhan İnler, Siyah-beyazlı kaleci ile yan yana çekilen fotoğrafın altına, \"Cumartesi günü oynanacak maç öncesi kardeşimle birlikte\" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Beşiktaş\'ı konuk edecek. Halis Özkahya\'nın yöneteceği karşılaşma saat 19.00\'da başlayacak.

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