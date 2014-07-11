Gökhan Güney oğlunu toprağa verdi

Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden şarkıcı Gökhan Güney'in 40 yaşında hayatını kaybeden oğlu Selim Güney, memleketi Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde toprağa verildi.

Bir süredir mide kanseri nedeniyle Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken hayatını kaybeden Selim Güney'in cenazesi İstanbul'dan alınarak Reyhanlı İlçesi'nin Yeni Mahallesi'ndeki Gökhan Güney'in baba ocağına getirildi.

Helallik alınmasının ardından Mustafa Şevki Paşa Camisi'ne götürülen Güney'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında defnedildi.

Cenaze törenine Kaymakam Yusuf Güler, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katılırken, evlat acısı yaşayan ünlü sanatçı Gökhan Güney, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

Cenazenin defnedilmesinin ardından Selim Güney'in eşi Ece, babası Gökhan, annesi Fatma ile kardeşleri Serhan ile Büşra Güney taziyeleri kabul etti.

Oğlunun ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek göz yaşlarına hakim olamayan Gökhan Güney, 'Oğlumu kaybettim, bundan daha kötüsü var mı? Yapacak bir şey yok Allah rahmet eylesin. Çok uğraştık, gözümüzün önünde eridi gitti' dedi.

Öte yandan cenazeye MHP Hatay Milletvekili Şefik Çirkin ile bazı ünlü isimler çelen gönderirken, Güney'in sanatçı dostlarının cenazede olmaması dikkat çekti.