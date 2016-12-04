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Spor

Gökhan Gönül'e paralı, küfürlü tepki!

Fenerbahçe taraftarı, 9 sezon sarı-lacivertli formayı giyen milli futbolcunun fotoğrafının yer aldığı sahte dolarları sallarken, Gökhan Gönül’e maç öncesinde aralıksız olarak küfür etti

04 Aralık 2016 00:28

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Beşiktaş'a imza atan Gökhan Gönül'e Kadıköy'de taraftarlar tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk oldu.

amkspor'un haberine göre; 0-0 biten karşılaşma öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, sezon başında sözleşmesi bittikten sonra serbest kalarak Beşiktaş’a imza atan Gökhan Gönül’e tepki gösterdi.

Fenerbahçe taraftarı, 9 sezon sarı-lacivertli formayı giyen milli futbolcunun fotoğrafının yer aldığı sahte dolarları sallarken, Gökhan Gönül’e maç öncesinde aralıksız olarak küfür etti.

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