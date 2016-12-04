Gökhan Gönül'e paralı, küfürlü tepki!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Beşiktaş'a imza atan Gökhan Gönül'e Kadıköy'de taraftarlar tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk oldu.

amkspor'un haberine göre; 0-0 biten karşılaşma öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, sezon başında sözleşmesi bittikten sonra serbest kalarak Beşiktaş’a imza atan Gökhan Gönül’e tepki gösterdi.



Fenerbahçe taraftarı, 9 sezon sarı-lacivertli formayı giyen milli futbolcunun fotoğrafının yer aldığı sahte dolarları sallarken, Gökhan Gönül’e maç öncesinde aralıksız olarak küfür etti.