Gökhan Gönül: Ne yaptım vatanı mı sattım?

Sıkıntılı bir transfer sürecinin ardından Fenerbahçe’den ezeli rakip Beşiktaş’a geçen Gökhan Gönül, "Ben ne yaptım Allah aşkına? Vatanımı mı, milletimi mi sattım? Namussuzluk mu yaptım ya da başkasının namusuna mı göz diktim? Bir büyük camiadan başkasına geçtim. Tabii ki yıllarını verdiğiniz kulübünüzden ayrılırken zorluklar riskler olabilir ben bunu göz önüne getirerek ayrıldım. Bazı takıntılarınız olabiliyor.” dedi.

Habertürk'ten Kartal Yiğit'e konuşan Gönül'ün açıklamaları şöyle:

“Başkanımız transferle ilgili gereken açıklamaları yapmıştı. “Gökhan beğendiğim bir oyuncu. Kulübüyle sözleşmesi sürüyor. Bitsin o zaman bakarız” demişti. O dönem Milli Takım’a gittiğimde teklifler gelmeye başlamıştı. Beşiktaş da teklifini yaptı. Düşünmek için süre istedim."

"Ancak benim daha önceden sözleşme yaptığıma dair açıklamalar, yorumlar geldi. Madem sözleşme yaptığımı iddia ediyorlar, o zaman yaptığım sözleşmeyi bulsalardı. Mahkemeye çıkınca belgeler isteniyor, kimse belgesiz suçlanmıyor. Benim üzerime de böyle boş iddialarla gelindi."

"Üstelik ben o dönem gitmek istesem gider yönetime açık açık beni isteyenler var bana kararınızı bildirin der, süre verirdim. Olur veya olmaz, o zaman başımın çaresine bakardım. Zaten FIFA kuralları gereği Ocak ayından itibaren istediğime imza atardım ama atmadım. Benim karakterimi bilen bilir."

"Şampiyonluğa oynarken bir başka kulüple anlaşacak kadar karakter yoksunu değilim. Bu tür çıkan konuşmalar tamamen ortalığı karıştırmak ve benim üzerime gelinmesi için. Futbolun sadece spor olduğunu artık bilmemiz gerek. Yarın öbür gün bu konuda dolmuş olan birilerinin bana hakaret, küfür hatta fiziki müdehalede bulunmayacağının garantisi var mı?”

"Tekmeye kafa uzatacağım"

“Ben, oynadığım her takımda sonuna kadar savaştım. Fenerbahçe’deyken de böyleydi. O forma için kanımı, terimi akıttım. O forma müzeye gitti ama sonra kaldırmışlar. Kendilerinin bileceği iş."

"Hala bu tip şeylerle uğraşılıyorsa söyleyecek bir laf yok. Ama şunu herkes bilsin ki, ben tekmeye kafa atan adamım. Aynısını Beşiktaş’ta da yapacağım, gerekirse Beşiktaş için de kanımı akıtacağım. Bizler bu yüzden büyük takımlarda oynuyoruz.”

"Kartal dövmem 15 yıldır var"

“Şimdi burada ‘Çocukluktan beri Beşiktaşlıydım’ klişesini söylemek istemiyorum. Bunlara girmek de zaten doğru değil. Fenerbahçeli veya Galatasaraylı, bunlar önemli değil. Ayağımdaki dövme 15 yıldır var. Yani Fenerbahçe’ye gitmeden de vardı. Bu benim özel hayatım, bundan dolayı da yargılanamam.”

"Daha az paraya geldim"

“Fenerbahçe’nin bana verdiği para da ortada, Beşiktaş’ın KAP’a bildirimi de... Beşiktaş’a çok daha azına geldim. Hatta 5 milyon Euro imza parası, menajerlik parası aldığım yazıldı. El insaf! Ama konuyla ilgili hiçbir şey bilmeyen insanlar bunu okudukça her türlü şeyi düşünüyor, art niyetli yaklaşıyor.”

"Ben ne yaptım Allah aşkına? Vatanımı mı, milletimi mi sattım? Namussuzluk mu yaptım ya da başkasının namusuna mı göz diktim? Bir büyük camiadan başkasına geçtim. Tabii ki yıllarını verdiğiniz kulübünüzden ayrılırken zorluklar riskler olabilir ben bunu göz önüne getirerek ayrıldım. Bazı takıntılarınız olabiliyor.”

"Mutluyum"

“Ancak şunu söylemek isterim, Fenerbahçe’de de mutluydum burada da çok mutluyum. Kimse başka bir şey aramasın. Gelme nedenimin derinlerine inmek istemiyorum artık. Yalnız şunu da belirteyim, medyanın içinde çok az bir bölüm de olsa omurgasız insanlar var. Onlar benim adımı çıkarmak istiyorlar. Bilerek algı yaratıyorlar.”

"Transferimden sonra algı operasyonları yaptılar özellikle sosyal medyada. Kendimi bilen bir insanım. Onlarla adalet üzerinden hesaplaşacağız.”

"Kadıköy'de tribüne çağırılırsam selamlarım"

“Tabii ki tepkiler olacak, ne yapabilirim ki. Aklı selim olan insanlar belki de beni tribüne çağıracak. Ben de gidip onları selamlayacağım. Kafamı buna takmıyorum. Dediğim gibi, artık bunlar aşılmalı. Caner de bunu söyledi imza töreninde. Bizler profesyonel insanlarız. Kısa bir meslek hayatımız var.”

"Ailemizin geçimini futboldan sağlıyoruz. Bu artık böyle karşılanmalı. Bu anlayış nereye kadar böyle gidecek? Kadıköy’de doğal olarak farklı duygular olacak içimde. Heyecan yaşayabilirim ama ben artık Beşiktaş formasını giyen bir oyuncuyum."