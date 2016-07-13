Gökhan Gönül, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Gökhan Gönül de katıldı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını akşam gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde saha içinde bütün futbolcuları toplayan teknik direktör Güneş, Gökhan Gönül'ü de yanına alarak yaptığı kısa konuşmanın ardından tecrübeli oyuncuyu ekip arkadaşlarına alkışlattı.



Gökhan Gönül, antrenmanın başında bir süre takımla birlikte çalıştı. Yeni transfer, daha sonra idmanı tek başına sürdürdü.

Pas ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda bir süre gol vuruşları üzerinde duran Beşiktaşlı oyuncular, kondisyon idmanlarının ardından dört gruba ayrılarak dar alanda turnuva maçları oynadı.