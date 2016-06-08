"Gökhan Gönül Beşiktaş'la 3 yıllığına anlaştı" iddiası

Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Gökhan Gönül'ün 2 milyon Euro imza parası ve yıllık 1.7 milyon Euro karşlığında Beşiktaş'la 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi.

Sabah'tan Fatih Doğan'ın haberine göre, forma giydiği maçların galibiyetle sonuçlanması durumunda diğer oyuncularla birlikte prim olarak 12 bin Euro alacağı öne sürülen Gönül'ün beraberlik durumlarında da 4 bin Euro alacağı iddia edildi. Milli futbolcu Gökhan Gönül'ün maç başına ücret almayacağı da anlaşmaya ilişkin iddialar arasında.

Beşiktaş yönetiminin resmi anlaşmayı birkaç gün içerisinde duyuracağı öne sürüldü.