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Spor

"Gökhan Gönül Beşiktaş'la 3 yıllığına anlaştı" iddiası

Beşiktaş yönetiminin resmi anlaşmayı birkaç gün içerisinde duyuracağı öne sürüldü

08 Haziran 2016 11:48

Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Gökhan Gönül'ün 2 milyon Euro imza parası ve yıllık 1.7 milyon Euro karşlığında Beşiktaş'la 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi.

Sabah'tan Fatih Doğan'ın haberine göre, forma giydiği maçların galibiyetle sonuçlanması durumunda diğer oyuncularla birlikte prim olarak 12 bin Euro alacağı öne sürülen Gönül'ün beraberlik durumlarında da 4 bin Euro alacağı iddia edildi. Milli futbolcu Gökhan Gönül'ün maç başına ücret almayacağı da anlaşmaya ilişkin iddialar arasında.

Beşiktaş yönetiminin resmi anlaşmayı birkaç gün içerisinde duyuracağı öne sürüldü.

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