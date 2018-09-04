Gökhan Gönül, A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ve İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi B Grubu müsabakalarının aday kadrosundan çıkartıldı.



Beşiktaş'ın Bursaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig 4'üncü hafta mücadelesinde sakatlık geçiren deneyimli sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül, A Milli Takım'ın Rusya ve İsveç ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübü'nde forma giyen Gökhan Gönül, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maçları aday kadrosundan çıkarıldı" denildi.