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Yaşam

Gökhan Demirkol'a 5 yıl 10 ay hapis cezası

Eski milli basketbolcu Gökhan Demirkol, oyuncu Gamze Özçelik'e tecavüz ettiği iddiasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13 Kasım 2009 02:00

Eski milli basketbolcu Gökhan Demirkol, oyuncu Gamze Özçelik'e tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı ve Yargıtay'ın bozma kararı çerçevesinde yeniden başlayan davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski sevgilisi oyuncu Gamze Özçelik'e tecavüz ettiği iddiasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Gökhan Demirkol'un, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin bozma kararı çerçevesinde yeniden başlayan yargılaması tamamlandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan karar duruşmasında sanık Demirkol, "cinsel saldırı" suçlaması kapsamında 7 yıl hapis cezası verildi. Ceza, indirim hükümleriyle 5 yıl 10 aya indirildi. 

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