Gökhan Demirkol yurtdışına kaçtı!

Gamze Özçelik'e cinsel istismar suçundan 10.5 yıl hapsi istenen ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan eski basketbolcu Gökhan Demirkol Bakü'ye uçtu.



Cem Uzan'ın aldığı cezalar nedeniyle yurt dışına kaçmasının ardından, oyuncu Gamze Özçelik'e nitelikli cinsel istismar suçundan 10.5 yıl hapsi istenen ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan eski basketbolcu Gökhan Demirkol da yurt dışına kaçtı. Yurt dışına çıkış yasağının konulduğu 2 Ekim tarihindeki duruşmaya sağlık raporu sunarak katılmayan Demirkol'un aynı gün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye uçtuğu öğrenildi.



Eski milli basketbolcu Gökhan Demirkol'un, oyuncu Gamze Özçelik'e tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı ve Yargıtay'ın bozma kararı çerçevesinde yeniden başlayan davanın 2 Ekim tarihli duruşmasında, Demirkol'a yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti. Aynı duruşmada, Cumhuriyet Savcısı da ceza artımı maddesiyle Demirkol'un 10 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Gökhan Demirkol'un sağlık raporu sunarak katılmadığı duruşmanın görüldüğü gün, uçakla Azarbeycan'ın başkenti Bakü'ye kaçtığı ortaya çıktı.



Yargıtay nitelikli cinsel istismar suçundan ceza iatemişti



Eski milli basketbolcu Gökhan Demirkol, oyuncu - manken Gamze Özçelik'e tecavüz ettiği iddiasıyla Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi kararı geçen Temmuz'da oybirliğiyle bozmuş, cinsel saldırı görüntülerinin medyada yer almasından sonra Özçelik'in beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeni bir rapor alınmasını istemişti.



Özçelik, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı gereği yeniden Adli Tıp Kurumuna sevkedilmiş ve kurum 4 Haziran 2009'da Özçelik'in beden ve ruh sağlığının bozulduğu yönünde rapor vermişti.







ADLİ TIP GAMZE ÖZÇELİK'İN RUH HALİNİN BOZULDUĞUNA DAİR RAPOR GÖNDERMİŞTİ



Adli Tıp Kurumu'nun raporu mahkemeye 2 Ekim tarihli duruşmada ulaştı. Duruşmaya Demirkol, sağlık raporu sunarak katılmadı. Özçelik'in avukatı Fatih Volkan, rapora göre Demirkol'un 10 yıldan az cezaya çarptırılmayacağına dikkat çekip Demirkol'a yurtdışına çıkış yasağı getirilmesini istedi. Gökhan Demirkol'un babası Ali Rıza Demirkol ise "Gamze de benim kızımdı. Çünkü elimi öptü. Onunla beraber çocuğumun maçlarını seyrettik. İnşallah çocuğunun doğumunu da görürüz" diye açıklama yaptı.







DEMİRKOL SAVCININ 10.5 YIL HAPİS CEZASI İSTEDİĞİ, MAHKEMENİN DE YURT DIŞI YASAĞI KOYDUĞU GÜN YURT DIŞINA KAÇTI



Mahkeme savcısı mütalaasında Gökhan Demirkol'un nitelikli cinsel istismar suçundan 7 yıl hapsini istedi. Savcı, Özçelik'in ruh sağlığının bozulması nedeniyle cezanın yarısı kadar artırılmasını talep ederek Demirkol'un toplam 10.5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme savunma için taraflara süre verdi ve Gökhan Demirkol hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.







Bakü’yü de terk etti



2 Ekim’deki duruşmada mahkeme savunma için taraflara süre verdi. Bu süre



içinde de Gökhan Demirkol hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu. Mahkeme bu kararı verdiği sırada Demirkol da İstanbul’dan bindiği uçakla Azerbaycan’ın Bakü kentine uçtu. İddiaya göre Demirkol bu tarihten sonra Türkiye’ye dönmedi. Ve Bakü’den başka bir ülkeye geçti.





