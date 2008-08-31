Gökhan attı, Udinese kazandı



Geçtiğimiz yıl oldukça iyi bir sezon geçiren Udinese ile iki sene öncesinin flaş takımı Palermo, Udine'de karşı karşıya geldiler. UEFA Kupası'na katılma yolunda tüm sezon boyunca birbirleriyle kıyasıya savaş vermeleri beklenen iki takımın erken randevusu bu maçı daha da anlamlı kılıyordu.



Maçın henüz dokuzuncu dakikasında Di Natale'nin golüyle 1-0 önce geçen ev sahibi takım, fırtına gibi başladığı maçta bu golün etkisiyle daha da iştaha geldi. 34'te yeni sahneye çıkan İtalyan golcü takımının, maçın, ligin ve kendinin ikinci golünü atarak adeta gelecek 3 puanın haberini ilk yarıdan veriyordu. Takımlar soyunma odasına Udinese'nin 2-0'lık üstünlüğüyle gittiler.



İkinci yarı oyunu biraz daha kontrollü oynamak isteyen ev sahibi takım, topa sahip olup rakibine boşluk vermemenin planlarını yapıyordu. 69. dakikada Bresciano'nun golü ev sahibinin rahatını bozmaya çalışsa da 70'te Gökhan İnler tekrar farkı ikiye çıkardı. Kalan sürede başka gol olmayınca 90 dakika Udinese'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonlandı.

