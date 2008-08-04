Gökdeniz'den 1 puanlık gol

Tempo24-



Rusya Süper Ligi’nin 15. haftasında lider Rubin Kazan, son sıralarda yer alan Luch-Energia Vladivostok’la deplasmanda 1-1 berabere kalırken Tataristan temsilcisini yenilgiden Gökdeniz Karadeniz kurtardı.



Rusya’nın en Doğu’da Pasifik Okyanusu kıyılarındaki Vladivostok kentinde oynanan maçta ev sahibi ekip 23. dakikada Alves’le öne geçerken bitime 4 dakika kala sahneye çıkan Gökdeniz takımına beraberliği getirdi. Gökdeniz’in yanısına Galatasaray’ın eski futbolcusu Stjepan Tomas bu maçta 90 dakika Rubin forması giydiler. Hasan Kabze’yse oynamadı.



Dün oynanan maçların ardından ilk yarısı sona eren Rusya Ligi’nde Rubin Kazan 29 puanla zirvede yer alırken Kırmızı-Yeşilliler’i 27’şer puanla Amkar Perm ve Dinamo Moskova takip ediyor. Fatih Tekke’li Zenit, bir maçı eksik 19 puanla 10. basamakta yer alıyor.