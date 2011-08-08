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Dünya

'Gökdelende yaşayanlar orucu daha geç açmalı'

Dubai Müftüsü Muhammed el Kubaysi’nin iddiasına göre 80’inci kat ve üzerinde yaşayanların...

08 Ağustos 2011 03:00

T24 - Dubai Müftüsü Muhammed el Kubaysi’nin iddiasına göre 80’inci kat ve üzerinde yaşayanların Dubai için belirlenen iftar saatinden iki dakika geç oruçlarını açmaları, 150’nci kattan yukarıda yaşayanların ise üç dakika daha geç iftar sofrasına oturmaları gerekiyor.

Kata göre iftar saati!

Kubaysi, bunun nedeni olarak da yüksek katlarda oturanların daha uzun süreyle güneşi görüyor olmaları.

Müftü geç iftar yapmanın uçakla seyahat edenler ve dağlık alanlarda yaşayanlar için de geçerli olduğunu savunuyor.


'Uçakta güneş batınca oruç açılabilir'

Dubai’deki iftar saati açıklamasını değerlendiren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır şunları söyledi: “Uçakta zaten sabahleyin güneşin doğuşunu görürsünüz. Akşamları da güneşin batışını gözlemleyebilirsiniz. Güneş batınca orucunuzu açarsınız” dedi.


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