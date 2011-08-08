'Gökdelende yaşayanlar orucu daha geç açmalı'

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'Uçakta güneş batınca oruç açılabilir'

Kubaysi, bunun nedeni olarak da yüksek katlarda oturanların daha uzun süreyle güneşi görüyor olmaları.Müftü geç iftar yapmanın uçakla seyahat edenler ve dağlık alanlarda yaşayanlar için de geçerli olduğunu savunuyor.Dubai’deki iftar saati açıklamasını değerlendiren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır şunları söyledi: “Uçakta zaten sabahleyin güneşin doğuşunu görürsünüz. Akşamları da güneşin batışını gözlemleyebilirsiniz. Güneş batınca orucunuzu açarsınız” dedi.