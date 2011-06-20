-GÖKDELENDE YANGIN MERSİN (A.A) - 20.06.2011 - Mersin'de 52 katlı gökdelende çıkan yangın, büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Hastaneler Caddesi'nde bulunan ve içerisinde 5 yıldızlı bir otelin de yer aldığı 52 katlı ''Metropol Tower'' binasının havalandırma borularını çevreleyen elyaf madde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kentin en yüksek binasının 16. katından itibaren başlayan yangın kısa sürede diğer katların havalandırma boşluklarına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına ilk müdahaleyi köpükle yaptı. Kısa süre sonra kontrol altına alınan yangında binada hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin, soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.