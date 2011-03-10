-GÖKÇİMEN HASTANEYE KALDIRILDI İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasında kapalı oturumda tanık olarak dinlenilen Esra Feride Gökçimen'in gizli tanık odasına alınmasına, sanıkların, sesi ve görüntüsü salona yansıtılan Gökçimen'e soru yöneltmesine karar verildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Gökçimen'in, sanık, izleyici ve basın mensupları salondan dışarı çıkarılarak yapılan kapalı oturumda ifadesi alındı. Esra Feride Gökçimen'in, savcıların ve sanık avukatlarının da sorularını cevaplamasının ardından mahkeme heyetine başkanlık eden Hasan Hüseyin Özese, kapalı oturuma son vereceğini belirtti. Gökçimen'in sanıklarla yan yana gelmek istemediği söylemesinin ardından mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının soru sorma hakkı ihlal edilmeyecek şekilde tanık Gökçimen'in sesi ile görüntüsünün duruşma salonuna aynen aktarılacağı, gizli tanıklar için hazırlanan odaya alınmasına karar verdi. Mahkeme, tanığın yanında sanık avukatlarından birinin bulunmasını kararlaştırdı. Karara itiraz eden sanık avukatları, Gökçimen'in gizli tanık olmadığını, bu uygulamanın usul ve yasada bulunmadığını, tanığın kimliğinin ve adresinin belli olduğunu, sanıklardan çekinmesine gerek olmadığını, gizli tanık odasında dinlenilmesinin katkısı olamayacağını belirtti. Savcı Mehmet Ali Pekgüzel de mahkemenin kararının uygun olduğunu kaydetti. Kararından dönmeyen mahkeme heyeti, sanıkları salona aldırttı. -''EŞİMDEN DUYDUKLARIMI ANLATTIM''- Hakim Özese, Gökçimen'in kapalı oturumdaki ifadesini okudu. Bu ifadeye göre, Gökçimen, Semih Tufan Gülaltay'ın tutuklu yargılandığı, kendisinin de müşteki olarak yer aldığı İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasındaki ''Gülaltay'ın yanında kaldıkları dönemde Muzaffer Tekin'in sık sık bu binaya geldiğini, Danıştay saldırısından 2 gün önce de Tekin'in yanında 4-5 kişilik grupla Gülaltay'ın ofisine geldiğini ve saatlerce toplantı yaptıkları, Alparslan Arslan'ın da olaydan önce bu binaya kalabalık bir grupla geldiğini gördüğünü'' söylediği ifadesindeki bazı yerleri değiştirdiği görüldü. Gökçimen, Muzaffer Tekin'i Gülaltay'ın yanında bulunduğu dönemde bir kez gördüğünü ancak ifadesindeki diğer bölümlerin eşi Muzaffer Gökçimen'in kendisine anlattıklarından oluştuğunu kaydetti. Gökçimen, ifadesinde eşinden duyduklarını olduğu gibi aktardığını belirtti. Duruşma, Hasan Hüseyin Özese'nin Gökçimen'in ifadesini okumasıyla devam ediyor. Bu arada, duruşma salonunun arka tarafında bekletilen Gökçimen'in rahatsızlandığı, dava nedeniyle binanın önünde bekleyen ambulansa alınarak Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Gökçimen'in burada yapılan müdahalenin ardından taburcu edilerek evine gönderildiği belirtildi. Sanıklardan Osman Yıldırım da rahatsızlanması üzerine yapılan müdahalenin ardından cezaevine geri gönderildi.