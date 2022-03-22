Gökçer Tahincioğlu’nun "Kiraz Ağacı" kitabına cezaevinde "örgüt propagandası" sansürü

Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutuklu bulunan Talat Şanlı, cezaevinde yaşanan hak ihlallerini yazdığı mektupla anlattı. Cezaevinde gazete, dergi ve kitaplara dönük sansür uygulandığını söyleyen Şanlı, cezaevi kütüphanesinde bulunan kitaplar dışındaki pek çok kitabın çeşitli bahanelerle cezaevine alınmadığını; son olarak buna T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu’nun “Kiraz Ağacı” kitabının eklendiğini söyledi. Çok sayıda ödüle değer görülen, çok satanlar listesinde yer alan kitaba uygulanan engellemeye tepki gösteren Şanlı, cezaevi idaresinin engellemeye ‘terör örgütü propagandası’nı gerekçe gösterdiğini söyledi.

Evrensel'de yer alan habere göre yayınlarla birlikte sohbet yasağı da uygulandığını ifade eden Şanlı, bunun bir tecride dönüştüğünü ifade etti.

Haftalık 10 saat olan sohbet süresinin ‘pandemi’ bahanesiyle yıllardır uygulanmadığını belirten Şanlı, kitap, dergi ve sohbet yasağına son verilmesi talebiyle açlık grevi sürdüren Sibel Bolaç ve Gökhan Yıldırım’ın sesinin duyulmasını istedi.