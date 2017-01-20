“Gökçen Enç, Kimse Yok Mu Derneği üyesi; saldırganlığın sebebi çok açık…”

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Meclis’te kadın vekiller arasında yaşanan kavgada HDP’li Pervin Buldan ve CHP’li Şafak Pavey’i darp ettiği ifade edilen AKP’li Gökçen Özdoğan Enç’in Meclis albümünde yer alan özgeçmişini paylaştı.

Yarkadaş’ın paylaşımına göre, Enç’in 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ‘FETÖ’ bağlantısı iddiasıyla kapatılan Kimse Yok Mu Derneği üyesi olduğu yazıyor.

Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle: