T24 LogoT24 Logo
Gündem

“Gökçen Enç, Kimse Yok Mu Derneği üyesi; saldırganlığın sebebi çok açık…”

Enç'in 2 milletvekilini darp ederek hastanelik ettiği ifade ediliyor

20 Ocak 2017 02:23

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Meclis’te kadın vekiller arasında yaşanan kavgada HDP’li Pervin Buldan ve CHP’li Şafak Pavey’i darp ettiği ifade edilen AKP’li Gökçen Özdoğan Enç’in Meclis albümünde yer alan özgeçmişini paylaştı.

Yarkadaş’ın paylaşımına göre, Enç’in 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ‘FETÖ’ bağlantısı iddiasıyla kapatılan Kimse Yok Mu Derneği üyesi olduğu yazıyor.

Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle:

 

ETİKETLER

gökçen özdoğan ençfetökimse yok mu derneği
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-01-20T02:23:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/gokcen-enc-kimse-yok-mu-dernegi-uyesi-saldirganligin-sebebi-cok-acik,384099","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/gokcen-enc-kimse-yok-mu-dernegi-uyesi-saldirganligin-sebebi-cok-acik,384099"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24