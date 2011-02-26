-GÖKÇEK'TEN SARKOZY'YE ''SAKIZ''LI MİSİLLEME ANKARA (A.A) - 26.02.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Ankara'ya gelişi sırasında, uçaktan inerken ''sakız çiğnediğini'' belirterek, ''Şahsen benim çok ağrıma gitti bu olay'' dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'yi Ankara'ya gelişi sırasında Esenboğa Havaalanı'nda karşılayan protokol üyeleri arasında yer aldığını hatırlatarak, ''Bu sırada Sarkozy uçağın merdivenlerinden ağzında kocaman bir sakız çiğneyerek indi. İnerken bir ara durdu ve yine çiğnemeye devam etti, etrafı süzdü. Ondan sonra da aşağı indi'' dedi. Gazetecilerin aprona alınmadıkları için bu olaya tanık olmadığını ifade eden Gökçek, ''Muhabirler ve kameramanlar VIP salonunun dışında bekledikleri için bu anı göremediler. Orada biz protokol görevlileri olarak buna tanık olduk ve şahsen benim çok ağrıma gitti bu olay'' diye konuştu. Sarkozy'nin daha önce Fransa'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de benzer bir saygısızlık yaptığını vurgulayan Gökçek, şunları kaydetti: ''Ben de onu yolcu ederken, arabadan indiğinde, uçağa binerken, daha sonra da havaalanından gönderirken sakızı bir an olsun ağzımdan çıkarmadım. Birisinin buna cevap vermesi lazımdı. Ben de diplomatik olarak buna cevabı verdiğimi düşünüyorum. Hani 'tekabüliyet' diye bir şey vardır. Alındılarsa böyle kabul etsinler.'' Olaya ilişkin görüntülerin ekranlara yansıdığını ve izleyen çok sayıda kişinin sosyal paylaşım sitesi ''twitter'' aracılığıyla kendisine destek verdiğini anlatan Melih Gökçek, ''Her 100 kişiden 98'i yoğun teşekkür ve sevgide bulunuyor'' dedi. G-20 Dönem Başkanı sıfatıyla Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Sarkozy'yi Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Vali Yardımcısı Celal Dinçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Bernard Emie uğurlamıştı.