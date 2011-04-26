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Yaşam

GÖKÇEK'TEN KILIÇDAROĞLU'NA: ÖZÜR DİLE ANKARA (A.A)

26 Nisan 2011 23:14

-GÖKÇEK'TEN KILIÇDAROĞLU'NA: ÖZÜR DİLE  ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Zonguldak mitingindeki konuşması nedeniyle kınayarak, derhal özür dilemesi gerektiğini belirtti.  Gökçek, yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Zonguldak mitingindeki konuşmasının ''tek kelimeyle skandal'' olduğunu savunarak, Türk siyasetinde bu kadar büyük bir skandalın yaşanmadığını ifade etti.  Kılıçdaroğlu'nu özür dilemeye davet eden Gökçek, şunları kaydetti: ''Rezalet. Böyle bir siyasetçinin anında siyaseti bırakması lazım. Diyeceksiniz, bırakır mı? Nerede... O kadar pişkin ki ancak bu kadar olur. Hem gaf yapıyor, arkasından inkar ediyor. Ondan sonra ajansları arıyor, 'vermeyin' diyor. Rezalet. Siyasetin seviyesi bugüne kadar bu kadar düşürülmemişti. Bunu Kılıçdaroğlu yaptı. İnanıyorum ki sağduyulu bütün CHP'liler de bunu kınıyordur. Kendisini protesto ediyorum, kınıyorum ve derhal özür dilemeye davet ediyorum. Eğer gerçekten onurlu bir siyaset yapacaksa derhal istifasını istiyorum.''

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