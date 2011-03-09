-GÖKÇEK'TEN KARLA MÜCADELE TÜYOLARI ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, vatandaşların kar yağışı nedeniyle buzlanan yola belediye ekiplerinin sürekli tuz atması talebinde bulunduklarını belirterek, "Habire atılan tuzun bir faydası yok. Önce karı sıyıracaksın en alttaki kalan ince tabakanın üzerine tuz atıp eriterek trafiği rahatlatacaksın. Vatandaş bunu bilmiyor" dedi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mobilya Fuarı'nın açılışına katılan Gökçek, kar yağışının pazar gününe kadar devam edeceğini belirterek, "Ama ondan sonra 'don' başlayacak. Hava sıcaklığı eksi 6'lara kadar düşecek. En tehlikeli durum bu. Yani altta buz gözükmüyor üzerine kar yağıyor ince ve siz sadece kar zannediyorsunuz, kayıyorsunuz. En tehlikeli durum, bununla baş etmek çok zor" diye konuştu. Ankara'da bin 800 cadde bulunduğunu hatırlatan Melih Gökçek, "Herkes 'dök tuzu, parçala at' diyor, tuzu parçaladıktan sonra bu sefer yazın asfaltların parçalanması gündeme geliyor" dedi. Karın kürüme araçlarıyla yollardan sıyrıldıktan sonra tuzlama çalışmalarının yapılacağını ifade eden Gökçek, sözlerine şöyle devam etti: "Yoksa sen tuzu atmışsın o karın içinde kaybolur gider. Vatandaş bunu bilmiyor, istiyor ki habire tuz atılsın. Habire atılan tuzun bir faydası yok. Önce sıyıracaksın en alttaki kalan ince tabakanın üzerine tuz atıp eriterek trafiği rahatlatacaksın. Ben tuzu döküyorum, 1 saat sonra üzeri örtülen tuzun tesiri sıfıra iniyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde karla mücadele Türkiye'deki mantaliteyle yapılmıyor. Avrupa'da, Amerika'da karlara hiç kimsenin dokunduğu yok. Bizdeki gibi değil, ana yolu kürüyüp gidiyorlar o kadar." Kaldırımda düşen vatandaşlarla ilgili hesabın belediye sorulduğunu anımsatan Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, dünyanın her yerinde kaldırımların bulunduğu mekandaki apartman sakinleri tarafından temizlendiğini bildirdi. Kaldırımda düşüp yaralanan kişilerden binanın sorumlu olduğunu öne süren Gökçek, Ankara'da 4 milyon nüfusunun yaşadığını, 1 milyon 200 bin konutun bulunduğunu, bu konutların önünün belediyece temizlenmesinin fiilen mümkün olmadığını belirtti. Karla kaplanmış yollardaki trafik kazalarının nedeninin de aşınmış lastikle trafiğe çıkan araçlar olduğunu savunan Gökçek, asfaltların buzlanmaya karşı silikonlanmasıyla ilgili bir soruya da, bu sistemin henüz Türkiye'ye gelmediğini ve çok pahalı olduğunu söyledi.