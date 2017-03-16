Gökçek'ten 'İbrahim Kalın' açıklaması!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hakkında paylaştığı bir mesaj için açıklama yaptı ve "İbrahim Bey'e linki direkt mesaj atmaya çalışırken sehven yanlış tuşa basmışım, mesaj genele düştü" dedi. Kalın ise iddiaya ilişkin olarak herhangi bir açıklama ya da paylaşımda bulunmadı.

Gökçek'in Twitter'da Kalın hakkında yaptığı paylaşımda turkishnews.com adlı bir siteden "Erdoğan'ın baş danışmanı CIA ajanı çıktı" başlığıyla yayımlanan bir haber bulunuyor ve haber için kullanılan görselde "Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı İbrahim Kalın'ın derin bağlantıları" ifadelerine yer veriliyor.

Gökçek, "İB.KALIN" notuyla paylaştığı bu mesajı Kalın'ın 'ikalin1' rumuzlu Twitter hesabına direkt mesaj olarak göndermek istediğini ancak yanlışlıkla takipçilerine gönderdiğini söyledi.

Gökçek'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Twit alemi. Fetocu alçakların İbrahim Kalın kardeşimle ilgili daha önce yaptıkları haberi tekrar gündeme getirmek istediklerini gördüm. İbrahim'e bu linki direkt mesaj atmaya çalışırken sehven yanlış tuşa basmışım mesaj genele düştü... Kimse bundan bir ekmek çıkartmaya kalkmasın... İbrahim Kalın kardeşimle de konuştum. Fetocuların ilk defa Taraf gazetesinde dile getirdikleri bu yalan ve alçak haberin hiçbir kıymeti yoktur. Fetocular attığınız bu iftiraların içinde kendiniz boğulacaksınız..."