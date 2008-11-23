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Politika

Gökçek’ten AKP’ye ‘atıksu’ kıyağı

Ankara Belediyesi'nin AKP Genel Merkezi'nin ödemesi gereken 24 bin YTL'lik atıksu bedelini fatura etmediği ortaya çıktı

23 Kasım 2008 02:00

Ankara Belediyesi'nin Eylül 2007 - Kasım 2008 tarihleri arasında AKP Genel Merkezi'nin ödemesi gereken 24 bin 836 YTL'lik atıksu bedelini fatura etmediği ortaya çıktı


Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ), tüm abonelerden almakla yükümlü olduğu "atıksu" bedelini, AKP Genel Merkez binasından almadığı ortaya çıktı.
ASKİ'nin, Eylül 2007-Kasım 2008 tarihleri arasında AKP'nin ödemesi gereken 24 bin 836 YTL'lik atıksu bedelini fatura etmediği belirlendi. AKP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşan yerel seçimler öncesinde, yoksul ve dar gelirli vatandaşlara yaptığı kömür ve erzak yardımları tartışma konusu olurken, iktidar partisine "su faturası kıyağı" yaptığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği'nin 34. maddesinde yer alan, "Her su abonesi tükettiği kadar suyu kirleteceğinden bunların uzaklaştırılması için atıksu bedeli ödemekle yükümlüdür. Bu miktar tüketilen su miktarının yüzde 50'sinden aşağı olamaz" ibaresine karşın, "1261089" numaralı abone AKP Genel Merkezi'nin 14 Eylül 2007'den bu yana olan faturalarına atıksu bedeli yansıtılmadı. AKP, yalnızca kullandığı suyun bedelini ASKİ'ye öderken, kullanılan su miktarının en az yüzde 50'si kadar olması gereken atıksu bedelini ödemedi.

AKP 24 bin YTL eksik ödedi

Milliyet, AKP Genel Merkezi'nin son 14 aylık su faturalarının dökümüne ulaştı. AKP'nin, bu döneme denk düşen 9 faturasında ASKİ'ye 53 bin 660 YTL ödediği, ilgili yönetmeliğin atıksu bedeli hükmünün uygulanması durumunda ise, 24 bin 836 YTL ek ödeme yapmak durumunda kalarak toplam 78 bin 496 YTL ödemesi gerektiği anlaşıldı.

Borcu 4 milyar YTL'yi aştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları EGO ve ASKİ’nin, Hazine Müsteşarlığı’na 4 milyar 491 milyon YTL, BOTAŞ’a ise yaklaşık 700 milyon YTL borcu bulunuyor. Hazine’nin yerel yönetimlerden alacağı borç stokunun yüzde 50.53’ünü de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borçları oluşturuyor. Hazine’ye, Büyükşehir Belediyesi’nin 2 milyar 423 milyon YTL, EGO’nun ise 1 milyar 381 milyon YTL borcu bulunurken; AKP’ye “su faturası kıyağı” yapan ASKİ’nin ise 255.8 milyon YTL borcu bulunuyor. Bu borçlar vadesi geçtiği halde ödenmiyor.

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