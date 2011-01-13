-GÖKÇEK'TEN "TWITTER" YEMEĞİ ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal paylaşım sitesi ''twitter''da her gece geç saatlere kadar takipçilerinin sorularına cevap verirken, mesajlaştığı 48 kişiyi de yemeğe davet etti. Bir kaç gün önce internet üzerinden twitter'a katılan Gökçek'in takipçi sayısı kısa süre içinde 12 bini geçti. Üç günden bu yana gece yarısı bilgisayar başına oturarak saat 03.00'e kadar takipçilerinin sorularını yanıtlayan Gökçek, Başkentin sorunlarından, çeşitli siyasi tartışmalara kadar bir çok konuda açıklamalar yapıyor. Mesajlaşma trafiği içinde kimi takipçilerinin hakarete varan sözleri ile karşılaşan Gökçek, bu tür davranışlara sert tepki göstererek söz konusu kişileri mahkemeye vereceğini belirtiyor. Son twitter sohbetinde takipçilerinin teklifi üzerine yemek davetinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Özel Kalem Müdürlüğü'nün telefon numarasını vererek, kendisini ilk arayan 20 kadın ve 20 erkek ile biraraya geleceğini açıkladı. Telefonla arayarak isimlerini bildiren 40 kişinin yanı sıra daha önceden söz verdiği 8 kişinin de isimlerini tek tek duyuran Gökçek, ''Pazar günü saat 13.00'de ilk yemek sohbetini gerçekleştirmek istiyorum'' dedi. Bu arada Ankara dışındaki çok sayıdaki takipçisi de Gökçek'in yemek davetine katılmak istediğini bildirdi.