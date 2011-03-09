-GÖKÇEK'TEN "KABAK LASTİK" UYARISI ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, başkenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarına ilişkin, tüm belediye ekiplerinin 24 saat boyunca görev başında olduğunu bildirdi. Kişisel internet sitesinde yayınladığı açıklamasının, radyolarda da gün boyu anons edileceğini kaydeden Gökçek, Ankaralıları hafta sonuna kadar aşınmış lastiklerle trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. 369 araç, 37 ekip ve 1511 çalışanla Ankara yollarında hizmet verdiklerinin altını çizen Gökçek, yollardaki tıkanmaların mevsim koşullarına uygun olmayan araçlarla yollara çıkan sürücülerden kaynaklandığını bildirdi. Sabahın erken saatlerine kadar sosyal paylaşım sitesi "twitter" üzerinden de Ankaralıların sorularını yanıtlayan Gökçek, şunları kaydetti: "Sevgili Ankaralılar, ben Melih Gökçek. Dün Ankara'da yağan kar ve şiddetli tipi, trafiğimizi olumsuz yönde etkiledi. Tipi ve kar bugün de devam edecek. Maalesef yollara aşınmış lastiklerle çıkan araçlar kayma neticesinde kaza yapmakta ve trafiği etkilemektedir. Dün kayan araçlara dikkat ettiniz ise lastikleri hep aşınmıştı. Örneğin dün, Armada karşısında aracını cadde ortasında bırakan üç şoför; Eskişehir Yolu'nda trafiğin saatlerce tıkanmasına neden oldu. Aynı şekilde Esenboğa Yolu'nda kayarak devrilen tırlar da maalesef trafiği felç etmiştir. Trafiğin felç olmasına neden bu iken; bir kısım vatandaşımız 'belediye nerede?' gibi haksız suçlamalarda bulundu.Sevgili Ankaralılar, bir araç kaydığında o araca belediye kurtarıcılarının ulaşması, önde oluşan kilometrelerce araçtan dolayı imkansız hale geliyor. Lütfen herkes sağduyulu düşünsün. Şimdi sormak isterim: Sorumlu, aşınmış lastiklerle trafiğe çıkarak kayan ya da kaza yapan araçlar mı? Yoksa belediye mi?" -"DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE BİZDEKİ ANLAYIŞ YOK"- Bazı kişilerin kar yağar yağmaz bütün caddelerin açılmasını istediğini ifade eden Gökçek, Ankara'da 4 bine yakın cadde ve bulvar bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Bunların bir anda açılması fiilen mümkün değil. Biz 369 araçla mücadele ediyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde bizdeki anlayış yok. Bunu görmek isteyenler Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine girerek, dünyadaki örnekleri görebilirler. Her yerin bir anda açılabilmesi için belediyenin yılda 10-15 gün karla mücadelede 1000 araç 3000 personel istihdam etmesi gerekir. Bunun maliyeti sadece araçlar için 400 trilyon, işçi için yıllık 126 trilyondur. İşletme masrafları buna dahil değil. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey yoktur" Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 1511 çalışan, 37 ayrı ekip, 207 kamyon, 20 kürekli kamyon, 50 unimog, 22 greyder, 26 loder, 23 dozer, 21 hidromek, ayrıca dar yerler için 150 adet elle tuzlama ekibinin 24 saattir görev başında olduğu bilgisini veren Gökçek, sözlerine şöyle son verdi: "Sevgili Ankaralılar, lütfen bugünden başlamak kaydıyla hafta sonuna kadar aşınmış lastiklerle trafiğe çıkmayınız. Çünkü eksi hava sıcaklığı dolayısıyla kar altında devamlı gizli buzlanma olacaktır. Şu anda Ankara'da 369 araçla hizmete devam ediyoruz. Tuzlama gün boyunca devam edecek. Acil şikayetleriniz için 153'ü arayabilirsiniz. Ancak unutmayınız ki, önceliğimiz ana bulvarlardır. Lütfen birbirimize yardımcı olup, kurallara uyalım. Tekrar tekrar istirham ediyoruz aşınmış lastiklerle trafiğe çıkmayınız." Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri 2 gün içerisinde Ankara'nın bulvar ve caddelerine 5 bin tonu aşkın tuz kullandıklarını, tuz stoklarının ise yeterli olduğunu bildirdiler.