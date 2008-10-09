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Politika

Gökçek'in uykuları kaçıyor!

Son zamanlarda uyku sorunu yaşayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Güven Hastanesi’ndeki uyku merkezinde muayene oldu

09 Ekim 2008 03:00

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in son zamanlarda uyku sorunu yaşadığı, Güven Hastanesi’ndeki uyku merkezine giderek gereken tetkikleri yaptırdığı öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, rutin kontroller için gittiği Güven Hastanesi’nde 1.5 gün yattı. 6 ayda bir check-up yaptıran Gökçek, yine bu tetkikleri yaptırmak üzere gittiği hastanede check-up’ın bir parçası olarak uyku merkezine alındı. Son zamanlarda uyku problemi yaşadığı öğrenilen Gökçek’e, kalp ve prostat da dahil olmak üzere tüm tetkikler yapıldı. Gökçek’in şeker hastalığı dışında önemli bir rahatsızlığı olmadığı anlaşıldı. 1.5 gün hastanede kalan ve son zamanlarda yaşadığı uyku problemi dışında Gökçek’in şeker diyetine de dikkat etmediği ve bu nedenle zaman zaman sıkıntı yaşadığı da öğrenildi.

Sol, Gökçek'e karşı birleşiyor

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