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Gökçek'in sakız misillemesi!

Abdullah Gül'ü ağırlarken sakız çiğneyen Sarkozy'e, Gökçek'ten misilleme geldi!

26 Şubat 2011 02:00

T24 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'i ağzında sakız çiğneyerek ülkesine uğurladı. Sarkozy, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Fransa'da ağırladığı sürece sakız çiğnemiş, Fransız basını bu yüzden ağır bir dille eleştirmişti!

G20 Başkanı sıfatıyla Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen Sazkozy yaklaşık 6 saatlik görüşmenin ardından Fransa'ya döndü. Esenboğa Havalimanı'na gelen Sarkozy'i sabahki karşılama töreninde olduğu gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de hazır bulundu. Gökçek, ülkesine geri dönen Sarkozy'i ağzında sakız çiğneyerek uğurladı. 

Daha önce de Fransa'da Abdullah Gül ile Türk Günü etkinliklerine katılan Sarkozy etkinlik boyunca ağzında sakız çiğnediği için Fransa basını tarafından 'Ne biçim devlet başkanı' diye eleştirilmişti. 



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