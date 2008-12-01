Gökçek'in rakibi Altınok

Keçiören Belediye Başkanı AKP'li Turgut Altınok, Ankara'da artık değişim ve yeni vizyona ihtiyaç olduğu için Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu açıkladı.



Altınok, Estergon Türk Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, seçim sürecinin çok erken başlatıldığını, bunun herkes için sürpriz olduğunu söyledi. Ankara'nın eğitim, ekonomi, turizm, kültür, sanat, sporun yer aldığı tüm alanlarda ''merkez'' konumda olması gerekirken bu konumu yakalayamadığını öne süren Altınok, başkentin tüm alanlarda geriye gittiğini, fakirleştiğini ve boşaldığını savundu.



Başkente 30 sene önce daha çok turist geldiğini iddia eden Altınok, Ulus'ta Hacı Bayram ve civarının kültürel anlamda yok edildiğinden dolayı 'ağladığını'' söyledi. Altınok, ''Dev gökdelenler, bin metrelik yüksek binalar yapabilirsiniz ama yok edilen kültürel değerleri bir daha geri getiremezsiniz'' dedi.



Dubai örneği



Ankara Büyükşehir Belediyesinin 5 milyar YTL bütçesinin bulunduğunu, büyükşehir belediye başkanı seçilmesi durumunda Ankara'yı ''dünya başkenti'' haline dönüştüreceğini belirten Altınok, her yıl belirledikleri sayıda okul ve hastane yaparak devlete teslim edeceklerini kaydetti. Altınok, ''Bu durumu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. 30 yıl önce bir Dubai yoktu ama bugün orada bir Dubai var'' diye konuştu.



Altınok, Ankara'nın ekonomik anlamda geriye gittiğini, halbuki büyükşehir belediye başkanlarının halkın sıkıntılarını giderecek, ekonomik anlamda ileriye götürecek projeleri faaliyete geçirmesi gerektiğini söyledi. Altınok, ''Proje fakiri bir ülke değiliz. Birçok kent ekonomik anlamda Ankara'nın çok ileri seviyesine çıkarken, Ankara gittikçe geriye gidiyor. Sanayide diğer illerin çok gerisindeyiz'' dedi.



Adaylığını açıkladı



Başkentte ilçeler arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracak projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Altınok, Ankara'da artık değişim ve yeni vizyona ihtiyaç olduğu için Ankara Büyükşehir

Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu bildirdi.



Yabancı heyetlerin Keçiören'e geldiklerini ve yaptıkları yeni proje ve birimleri gezdiklerini belirten Altınok, göreve seçilmesi halinde 5 yıl içinde yapacaklarının, Cumhuriyet tarihinde yapılan hizmetlerden çok fazla olacağını savundu. Yapacakları projelerle Ankara'yı bir ''milli kent'' haline dönüştürmeyi planladıklarını dile getiren Altınok, yoksulluk ve işsizlik çerçevesindeki sıkıntıları gidereceklerini söyledi.



AKP'ye mesaj: 20 yıl başkanlık olmaz



Altınok, bir gazetecinin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın partisinden istifasını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, ''Değişim gerekiyor. 20 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmaz'' dedi.



Turgut Altınok, ''Parti Genel Merkezi'nden adaylığınıza ilişkin bir duyum aldınız mı? Basın toplantısında Büyükşehir Belediyesine yönelik ifadeleri vatandaşın mı, yoksa partinin mi duyması için kullandınız?'' şeklindeki soruya, ''Hayır, bir duyum almadım. Birileri ile konuşulanlar da orada kalır. İfadelerimi ise hem halkın hem de partimin duyması için söylüyorum'' karşılığını verdi.



Aday gösterilmemesi halinde tavrının ne olacağının sorulması üzerine ise Altınok, ''İhtimalle siyaset olmaz. Doğmamış çocuğa don biçilmez. Başka bir B planım da yok. Başka bir partiden de aday olmayı düşünmüyorum. Bu hafta cuma günü her şey açıklanacak ve büyükşehir belediye başkan adaylığı belirlenecek'' dedi.