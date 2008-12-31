Gökçek'in kaderi yarın belli oluyor

Başbakan Tayyip Erdoğan, yılan hikayesine dönen AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını yarın saat 11:00'de yapacağı toplantıyla açıklayacak.



Başbakan Erdoğan dün gün boyu mesaisini İsrail ile Filistin arasında çatışmaya dönen soruna ayırdı. Önce MGK’ya katılan Erdoğan, ardından Katar Başbakanı Şeyh Hamid Bin Casim Bin Cabir El Tani ile bir araya geldi. Erdoğan bugün de iki günlük Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan ve Mısır turuna çıkarken, en yakın MYK tarihi olarak cuma günü belirlendi.



Ancak MYK’nın gelişmelere göre daha sonra da toplanabileceği ifade edildi. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili düğümün çözülmesi yarına kaldı.



Ankara adayı olarak Gökçek'in yanı sıra Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin adları geçiyor. Bu arada yönetimin Ankara ile ilgili sürekli anket yaptırdığı, Gökçek’in oyunun, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile televizyon tartışmasının ardından 2 puan düştüğü öğrenildi.



