Gökçek'in içki referandumuna tepki

Büyükşehir belediyesinin, Ankara'nın Bahçelievler semtinde bulunan ve eğlence hayatının önemli noktalarından biri olan 7. Cadde'de, ''içki referandumu'' yapılması önerisi büyük tepki çekti. Melih Gökçek 20 yıldır adı ''7. Cadde'' olan bölgenin adını ''Aşkabat'' olarak değiştirirken tepkilere rağmen halka danışmadı ama, şimdi içki için referandum yapıyor.

Ankara’nın Bahçelievler semtinde bulunan ve eğlence hayatının önemli noktalarından biri olan 7. Caddede, ‘’İçki referandumu’’ yapılması önerisi büyük tepki çekti. Bugüne kadar aldığı hiçbir kararı halka sormayan Büyükşehir Belediyesi, içki için ise referandum yolunu seçti. Belediye 20 yıldır adı 7. Cadde olan caddenin adını ‘’Aşkabat’’ olarak değiştirmiş ve bu konuda halka da danışmamıştı. Bölgede çok sayıda bar, cafe ve restoran bulunuyor. Sigara yasağı sonucu darbe yediklerini belirten esnaf, içki yasağı getirilmesi durumunda iş yerlerini kapatmak zorunda kalacaklarını belirttiler.

"İçki referandumu" CHP’li Çankaya Belediyesi 7. Cadde'nin trafiğe kapatılmasını önermesi ile başladı. Bu öneriye Melih Gökçek başkanlığındaki AKP’li belediye meclis üyeleri de "İçki satılsın mı, satılmasın mı referandumu da yapılsın" önerisiyle karşılık verdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 8 Eylül’deki toplantısında AKP’li üyelerin, Bahçelievler 7. Cadde’de içki içilip içilmemesi konusunda referandum yapılmasını istemesi ve önergenin kabul edilmesi tartışmayı alevlendirdi. Caddede “Yaya bölgesi ve içki’’ konusunda verilecek karar için 20 veya 27 Eylül’de referandum yapılması öngörülüyor. Ancak bu kararın bağlayıcılığı bulunmuyor.

Melih Gökçek, bu bölgenin içkili yer olarak ilan edilip edilmemesinin bölgede yaşayan halkın eğilimi ile tespit edilmesi gerektiğini ve halk oylamasında ortaya çıkacak eğilimle ilgili nihai kararı Çankaya Belediye Meclisi'nin vereceğini belirtti.

Ancak anket olur

Referandumdan çıkacak sonuç Büyükşehir Belediyesi tarafından Çankaya Belediye’sine gönderilecek ve Çankaya Belediye Meclisi’nin sonuç doğrultusunda karar alması istenecek. Ancak referandum kanunla düzenlenen bir konu olduğu için 7. Cadde için sadece bağlayıcı niteliği olmayan bir anket yapılabilecek. Yetki Çankaya Belediyesi'nde olduğu için, anketin sonucunu uygulayıp uygulamamak da Çankaya Belediyesi'nin insiyatifinde bulunuyor.

Muhalefet karşı

İçki referandumuna muhalefet de karşı çıkıyor. Çankaya Belediye Başkanı CHP’li Bülent Tanık, referanduma karşı çıktı ve her konuda referandum yapılamayacağını bu yöntemin yasalarla belirlendiğini söyledi. Diğer siyasilerin görüşleri de şöyle:

Cihan Paçacı (MHP Genel Sekreteri): "Halka 'vergileri kaldıralım mı?' diye bir soru sorarsanız yüzde 99’u kaldırılmasını ister. Ankara’nın herhangi bir semtinde, 'İçki içilsin mi içilmesin mi?’ diye soran zihniyet, bu asrın Türkiye’sine yakışmıyor.”

Yılmaz Ateş (CHP Genel Başkan Yardımcısı): "Melih Gökçek, görev alanında olmayan bir konuda referandum yaparak suç işliyor. Yetki, ilçe belediyesine ait. Resmen kanunu çiğniyor. Kendisini ahlak zabıtası sanıyor."

Murat Karayalçın (Ankara eski Belediye Başkanı): "Melih Gökçek bir referandum değil, ancak anket yapabilir. Referandum kanun meselesidir. Bu anket de bir caydırma, bir korkutma ve bir tehdit aracı olarak kullanılacak."