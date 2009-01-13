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Politika

Gökçek'in elindeki Karayalçın kasetinde ne var?

AKP'li Gökçek'in elinde CHP'li Karayalçın'ı zora sokacak bir kaset olduğu ileri sürülüyor. Peki kasette ne var?

13 Ocak 2009 02:00

AKP'li Gökçek'in elinde CHP'li Karayalçın'ı zora sokacak bir kaset olduğu ileri sürülüyor. Peki kasette ne var? Bu soruyu Balçiçek Pamir, Murat Karayalçın'a sordu.

Balçiçek Pamir'in yazısının bir bölümü şöyle:

"Karayalçın’dan dinleyelim: 'Bir önceki belediye seçimlerinde Diyarbakır’da konuşma yaparken toplanan kalabalığın içinde istenmeyen yönde pankartlar açan ve slogan atanlar oldu.'

Karayalçın’ın bahsettiği APO pankartlarının açılması PKK ve APO’yu öven yazıların gösterilmesi ve sloganların atılması. İyi de bütün bunlar olurken o ne yapıyormuş?

'Ne yapsaydım' diyor Karayalçın. 'Çekip gitse miydim? Oradakilere kendimi dinletme fırsatından kaçınsa mıydım? Orta yolu bulma adına indirin pankartları mı deseydim? Melih Gökçek boşuna uğraşmasın. Kasette o görüntüler ve benim konuşmam var, buradan önce ben açıklıyorum'
Karayalçın hafife alıyor gözükebilir ama söz konusu görüntüler çoğu kişiyi  gerçekten de kötü etkileyebilir. 'Ankara Belediyesi ile ne ilgisi var?' diyeceksiniz. Doğru yok! Ama Türkiye’de siyaset öyle işlemiyor.

Karyalçın’a DEHAP  ile  seçim işbirliği yaptığı için pişman olup olmadığını sordum. Pişmanım lafı çıkmadı ama neredeyse demeye getirdi.

'Halk bu işbirliğini sevmedi, yapılmamalıydı.'
Peki Deniz Baykal’ın sözüne ne demeli?

Baykal Karayalçın’ın DEHAP birlikteliği için 'Listeler İmralı’dan yapılıyor, çok yazık' dememiş miydi?

Karayalçın bu soruyu duymamazlıktan gelmeyi tercih ediyor.

Hem de iki kez sormama rağmen.

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