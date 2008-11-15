Gökçek'in 'DTP oyunu'

Ankara’da solun çıkaracağı başkan adayını DTP’nin de destekleyeceğini söyleyen Melih Gökçek, ’Atatürkçüler ile CHP’lilerin oylarını istedi



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Vatandaşımız Ankara’da bir tercih yapacak. Yarın, PKK ve yandaşlarının desteklediği biri belediye başkanı olduğu zaman, Ankara belediye kadrolarının da o yandaşlarla dolup dolmayacağını görecek ve ona göre karar verecek” dedi.



TES-İŞ Sendikası ile Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ arasında, yaklaşık 430 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, BAŞKENTGAZ’da düzenlenen törenle imzalandı. Gökçek, imza töreni öncesinde yaptığı konuşmanın ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Gökçek’ten PKK’lı suçlaması



Bir gazetecinin, “DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Ankara, İstanbul ve İzmir’de solun çıkaracağı ortak adayı destekleyebileceklerini söyledi. Siz ne dersiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:



“PKK yandaşlarıyla bir dönemde işbirliği yapan adaylara, hala PKK’ya terör örgütü demeyen DTP’nin destek vermesi son derece anlamlı. Taş yerine oturmuş, tencere kapağını bulmuş. Bundan daha normal bir olay olamazdı. Ben de öteden beri bunu söylüyordum. Vatandaşımız Ankara’da bir tercih yapacak. Yarın, PKK ve yandaşlarının desteklediği biri belediye başkanı olduğu zaman, Ankara belediye kadrolarının da o yandaşlarla dolup dolmayacağını görecek ve ona göre karar verecek. Bu olayın netleşmesi beni çok mutlu etti. Ben hep söylüyorum. ’Canım, arkaya ne bakıyorsunuz, ne karıştırıyorsunuz, dün bir şey yaptıysak...’filan deniliyordu. Bu ittifakın devam ettiği net olarak görülmüş. İnşallah sağduyulu, vatansever, Atatürkçü, vatanın bölünmez bütünlüğüne inanan CHP’liler bu oyuna karşı tavırlarını koyacaktır. Buna inanıyorum.”



Kınama hakkımız yok



Gökçek, bir başka soru üzerine, “partisinin, yerel seçimlerde akrabaların aynı ilden aday olamayacağı” yönündeki kararının geçen seçimde de bulunduğunu ifade ederek, “bunu doğal karşıladığını” söyledi. Partisinin kararına saygı duyduğunu belirten Gökçek, “Sayın Başbakanımızın kararını doğal karşılamak lazım. Bizim hoşumuza gitmedi diye, partimizin senelerden beri uyguladığı bir kararı kınama hakkımız yok” diye konuştu.



“Taş yerinde ağırdır”



Bir gazetecinin, İzmir’den belediye başkan adayı gösterileceğine ilişkin haberler çıktığını söylemesi üzerine, Gökçek, “Taş yerinde ağırdır. Ben burayı bırakmam. Hele hele DEP yanlılarına hiç bırakmam... O zaman Ankara halkı beni bir kaşık suda boğar. ’Biz bunun için mi seni buraya kadar getirdik’ derler. Ben hiçbir zaman PKK yandaşlarının Ankara Büyükşehir Belediyesi kadrolarına dolmasına, Allah’ın izniyle müsaade etmem” dedi. Gökçek, “Rakibiniz (Keçiören Belediye Başkanı) Turgut Altınok’un ’MHP’den aday olacağına ilişkin ’B planına ne diyorsunuz?” sorusuna, “bunun Altınok’u ilgilendirdiği, kendisini ilgilendirmediği” karşılığını verdi.

